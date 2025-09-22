China se pregătește să evacueze 400.000 de oameni, după ce super-taifunul Ragasa a lovit deja o altă țară. În Shenzen, rafturile magazinelor sunt goale

21 septembrie 2025, Taichung, Taiwan: Administrația Meteorologică Centrală (CWA) a emis o avertizare maritimă pentru taifunul Ragasa, prevăzând că furtuna va continua să se intensifice până la nivelul unui super-taifun. FOTO: Andre M. Chang / Zuma Press / Profimedia

Orașul Shenzhen din China se pregătea luni să evacueze 400.000 de persoane, în timp ce locuitorii din nordul Filipinelor căutau adăpost în fața vijeliilor puternice, în contextul în care super-taifunul Ragasa se îndrepta spre sudul Chinei, scrie AFP.

Taifunul a lovit insula Calayan din Filipine, parte a lanțului insular Babuyan, slab populat, la ora locală 15:00 (07:00 GMT), potrivit serviciului meteorologic filipinez.

Începând cu ora 12:00 GMT, furtuna genera rafale de vânt susținute, de 215 kilometri pe oră în apropierea centrului insulei, dar rafale de până la 265 km/h în alte zone, a precizat serviciul meteorologic național.

„M-am trezit din cauza vântului puternic. Lovea ferestrele și suna ca o mașinărie pornită”, a spus Tirso Tugagao, un locuitor din Aparri, un oraș de coastă din provincia Cagayan, din nordul țării.

Pe insula Calayan, în centrul furtunii, ofițerul de informații Herbert Singun a declarat pentru AFP că bucăți din acoperișul unei școli au fost smulse și au aterizat pe un centru de evacuare situat la aproximativ 30 de metri distanță, provocând rănirea ușoară a unei persoane.

„Vedeți palmierii de cocos care se leagănă în depărtare?”, a întrebat el în timpul unei conversații video. „Înainte erau opt. Acum mai sunt doar patru. Asta arată cât de puternic este acest taifun.”

Peste 10.000 de filipinezi au fost evacuați în toată țara, școlile și birourile guvernamentale fiind închise luni în regiunea Manila și în alte 29 de provincii.

O operațiune mult mai amplă va avea loc în Shenzhen, China, unde autoritățile au anunțat că intenționează să evacueze sute de mii de oameni din regiunile de coastă și din zonele joase.

Locuitorii din Shenzhen s-au grăbit să-și facă provizii înainte de sosirea furtunii.

În districtul Bao’an al orașului, s-au format cozi lungi la casele de marcat ale unui supermarket aglomerat, ale cărui rafturi erau în mare parte goale luni, mai ales în privința unor produse precum carnea proaspătă și legumele, au observat jurnaliștii AFP.

Un angajat al supermarketului a spus că pâinea se vânduse deja până la prânz. „În mod normal, nu este așa”, a adăugat el.

Mai multe alte orașe din provincia Guangdong au anunțat că orele de curs și programul de lucru vor fi anulate, iar transportul public suspendat din cauza taifunului.

Compania Cathay Pacific, cu sediul în Hong Kong, a precizat că se așteaptă să anuleze peste 500 de zboruri, deoarece taifunul Ragasa amenință centrul financiar.

O purtătoare de cuvânt a companiei aeriene a declarat că zborurile de pasageri către și dinspre Aeroportul Internațional Hong Kong vor fi suspendate începând de marți, la ora 18:00, „reluându-se joi, în timpul zilei”.

În Taiwan, serviciul meteorologic de stat a prevăzut „ploi extreme, torențiale” în estul țării.

„Raza furtunii este destul de mare, aproximativ 320 (kilometri). Deși centrul taifunului se află încă la o oarecare distanță, câmpul său larg și puternic de vânt și circulația exterioară afectează deja anumite părți din Taiwan”, a transmis instituția.

James Wu, un ofițer al pompierilor locali, a precizat pentru AFP că evacuările erau în curs de desfășurare în zonele montane din apropierea orașului Pingtung.

„Ceea ce ne îngrijorează mai mult este că pagubele ar putea fi similare cu cele produse în timpul taifunului Koinu de acum doi ani”, a adăugat el, descriind o furtună care a provocat prăbușirea stâlpilor de electricitate și smulgerea acoperișurilor din tablă.

Duminică, specialistul meteorologic al guvernului filipinez, John Grender Almario, a declarat că se pot aștepta „inundații severe și alunecări de teren” în zonele nordice ale insulei principale Luzon.

Amenințarea inundațiilor provocate de Ragasa vine la doar o zi după ce mii de filipinezi au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva unui scandal de corupție legat de proiecte privind controlul inundațiilor care au fost construite în mod defectuos sau nu au fost niciodată finalizate.

Filipine reprezintă prima masă continentală majoră care se confruntă cu centura de cicloane din Pacific, iar arhipelagul este lovit în medie de 20 de furtuni și taifunuri în fiecare an, ceea ce pune milioane de oameni din zonele predispuse la dezastre într-o stare de sărăcie constantă.

Oamenii de știință avertizează că furtunile devin din ce în ce mai puternice pe măsură ce lumea se încălzește din cauza efectelor schimbărilor climatice provocate de acțiunea omului.