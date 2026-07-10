China și Rusia au pornit în SUA o campanie de ură anti-AI / O propagandă asemănătoare se derulează și în România

China, Rusia și Iran au stârnit îngrijorare la Washington, folosind instituții media de stat pentru a inflama dezbaterea despre centrele de date din Statele Unite, dedicate inteligenței artificiale. Campania prezintă imagini care nu există, în care locuitorii din SUA ar protesta împotriva acestor centre.

Una dintre temele campaniei de influență despre care a scris The New York Times este scumpirea facturilor la electricitate, invocată de actorii statali chinezi și ruși drept un efect al consumului mare de curent din centrele de date folosite pentru a găzdui mecanismele de Inteligență Artificială.

Într-o perioadă în care țările occidentale au resimțit turbulențele provocate pe piața energiei de războiul din Iran și blocajul din Strâmtoarea Ormuz, astfel de mesaje pot avea o cu totul altă priză la public, scrie publicația americană.

Postările răspândite de agenții de influență despre centrele de date sunt un „rural rage bait” (momeală pentru a stârni indignarea în mediul rural), a explicat McKenzie Sadeghi, analistă principală la Alethea, compania de intelligence despre amenințări care a făcut analiza.

„Centrele de date sunt, probabil, subiectul ideal pentru operatorii care urmăresc să maximizeze interacțiunile. Este o temă relevantă la nivel local în toate cele 50 de state, este de actualitate și se suprapune peste nemulțumiri deja existente –anti-China, anti-taxe și «America este vândută»”, a spus ea.

Compania a identificat o rețea de conturi de Facebook neautentice, care au postat imagini generate cu inteligența artificială, menite să sugereze că americanii se opun centrelor de date. Postările au fost adaptate publicului din cele 50 de state americane.

Imagine generată cu AI, din campania de influență depistată de Alethea. (Sursa: The New York Times)

Potrivit Alethea, rețeaua are urme digitale care o leagă geografic de Bangladesh, iar ea cuprinde zeci de grupuri sau conturi de Facebook și Instagram cu denumiri ca „Viața în Texas” sau „Iubesc Minnesota”. În fluxul constant de conținut de slabă calitate generat de AI apar și postări împotriva centrelor de date.

Un centru de date AI se deschide și în România

Campanii similare au loc și în România, unde centrele de date necesare pentru alimentarea AI au devenit, de asemenea, o temă de actualitate odată cu avansul tehnologiei.

PressOne a scris recent despre o investiție de un miliard de dolari a companiei americane DriverAI pentru construirea unui complex de acest gen în comuna clujeană Luna. Publicația a descris proiectul drept o infrastructură de nivel guvernamental, potrivită pentru aplicații critice, unde orice întrerupere de furnizare a energiei este inacceptabilă.

Campanii virale făcute cu AI au apărut deja în România

Exemplu de campanie cu inforrmații false realizată cu imagini generate cu AI

În România, o campanie online masivă a vizat recent sectorul bancar, în contextul amenzii de 710 de milioane de euro de la Consiliul Concurenței.

Mai mulți directori de bănci, cu nume și prenume, au prezentați în poze false, generate cu AI, cum aleargă jurnaliști cu pistolul în mână.

Campaniile par atât de evident falsificate încât ele sunt, aparent, ignorate, dar în realitate, ele ajung la milioane de oameni și sunt crezute, a explicat mecanismul Dragoș Stanca, expert online și directoral BRAT, într-un recent interviu în HotNews.

În spatele unor astfel de campanii se ascunde de multe ori „o capcană pentru a atrage persoanele vulnerabile intelectual, cărora apoi să le servească orice tip de alt mesaj”, spune Stanca. După ce sunt microtargetate, acest al doilea mesaj poate fi politic, un kompromat făcut cu AI sau o campanie de creștere a neîncrederii și nemulțumirii sociale.

Cum încearcă Rusia, China și Iran „să slăbească” SUA „din interior”

După ce a identificat în acest sens, în 2026, numeroase articole și postări pe rețelele sociale, compania de intelligence despre amenințări Alethea a atras atenția că Rusia, China și, într-o măsură mai mică, Iranul încearcă să folosească instituții media de stat pentru a transforma controversele referitoare la centrele de date din SUA într-un „punct de fractură internă”.

NYT a citat exemple ale campaniei de influență prin care actori statali din cele trei țări încearcă să exploateze dezbaterea publică despre efectele tehnologiei în SUA, unde sondajele au arătat o ambivalență profundă la nivelul opiniei pulbice față de centrele de date necesare pentru alimentarea AI.

În unul dintre cazuri, un ziar de stat din China a publicat recent o imagine din satelit a unui centru de date din Gainesville, Virginia, scriind în engleză că dezvoltarea AI reprezintă o amenințare la adresa bunăstării fizice și financiare a americanilor.

Într-un alt caz, pe X a circulat în acest an o bandă desenată realizată cu ChatGPT, facută să pară ca și cum ar fi aparținut publicației Maryland, care dădea vina pe centrele de date pentru scumpirea facturilor la energia electrică. În ea apare un magnat care fumează un trabuc și strânge în mână saci cu bani.

Un alt caz este cel al unui videoclip distribuit pe X de un cont cunoscut ca făcând parte dintr-o operațiune rusească de influență , care pune la îndoială viabilitatea unui centru de date pe care compania americană Firebird îl construiește în Armenia. „Instabilitatea rețelei electrice a țării ar putea să o facă inutilă”, susține naratorul videoclipului.

„Actorii străini nu fabrică dezbateri americane despre viitorul inteligenței artificiale, ci le exploatează”, a declarat Jessica Brandt, o fostă oficială din cadrul Biroului Directorului de la Serviciul Național de Informații al SUA, care a urmărit eforturile de influență străină în timpul administrației Biden.

Scopul, a adăugat ea, este acela de „a ne adânci diviziunile pentru a ne afecta gradul de atractivitate și pentru a ne slăbi din interior”.

Potrivit Alethea, rețeaua are urme digitale care o leagă geografic de Bangladesh, iar ea cuprinde zeci de grupuri sau conturi de Facebook și Instagram cu denumiri ca „Viața în Texas” sau „Iubesc Minnesota”. În fluxul constant de conținut de slabă calitate generat de AI apar și postări împotriva centrelor de date.

Un consum mare de energie

Această temă a campaniei de influență pornește, însă, de la o realitate – centrele de date folosesc o cantitate mare de curent electric pentru a putea să funcționeze.

Cererea de energie electrică din centrele de date a crescut cu 17% în 2025, iar cea a centrelor de date axate pe AI s-a mărit și mai rapid – depășind cu mult ritmul de creștere a cererii globale de energie electrică, de 3%, preciza Agenția Internațională pentru Energie (IEA) într-un material din aprilie, în care estima că până în 2030 consumul de electricitate din centrele de date se va dubla, iar cel din centrele axate pe AI se va tripla.

Conform unui sondaj Gallup din mai, 71% dintre americani se opun oarecum sau ferm construirii unui centru de date în apropierea lor.

Mulți au îngrijorări generale referitoare la efectele AI asupra locurilor de muncă sau asupa climei, în timp ce alții, care locuiesc în astfel de zone, se plâng că sunt inestetice sau emit sunete enervate. Unele orașe și comitate americane au adoptat moratorii temporare sau permanente împotriva noilor proiecte.