China trimite duminică un astronaut în spațiu timp de un an – o perioadă record

Un astronaut chinez va petrece un an pe stația spațială a Chinei, o perioadă record pentru țară și un pas crucial în ambiţia sa de a trimite oameni pe Lună până în 2030, relatează Reuters.

Misiunea Shenzhou-23 este programată să fie lansată astăzi, la ora 23:08 (18:08 ora României) folosind racheta Long March-2F Y23, de la Centrul de Lansare Jiuquan din nord-vestul Chinei, cu trei astronauți chinezi la bord.

Misiunea va marca, de asemenea, primul zbor spaţial făcut de un astronaut din Hong Kong, un teritoriu chinez semi-autonom: Li Jiaying, specialistă în încărcătură utilă și fost inspector de poliție din Hong Kong.

Ceilalți membri ai echipajului sunt comandantul Zhu Yangzhu și pilotul Zhang Yuanzhi, ambii aparținând diviziei de astronauți a Armatei Populare de Eliberare.

Unul dintre ei va rămâne pe stația spațială Tiangong timp de un an, una dintre cele mai lungi misiuni spațiale din istorie, dar sub recordul de 14 luni și jumătate stabilit de un cosmonaut rus în 1995.

Numele astronautului care va participa la această misiune va fi stabilit ulterior, în funcție de evoluția misiunii, a transmis sâmbătă Agenția Spațială Chineză pentru Zboruri Tripulate.

Agenția spațială chineză mai antrenează doi astronauți pakistanezi, dintre care unul s-ar putea alătura unei misiuni preconizate la Tiangong în acest an, pe o perioadă scurtă de timp.

Cursă strânsă pentru Lună

China a trimis astronauți la stația sa spațială de aproape 12 ori, dar această lansare are loc pe fondul unei curse tot mai intense către Lună cu SUA, care a acuzat Beijingul că vrea să colonizeze și exploateze teritoriul și resursele lunare.

NASA își propune să realizeze o aselenizare cu echipaj uman în 2028, cu doi ani înaintea Chinei. Statele Unite urmăresc să stabilească o prezență lunară pe termen lung, ca punct de plecare pentru o eventuală explorare umană a planetei Marte.

În aprilie, patru astronauți ai NASA au făcut o călătorie istorică în jurul Lunii, în cadrul misiunii Artemis II, zburând mai departe de Pământ decât oricine altcineva înaintea lor, în prima misiune lunară cu echipaj uman din ultimii 50 de ani.

Vineri, compania SpaceX a lui Elon Musk a efectuat un zbor de testare fără echipaj cu racheta Starship de nouă generație, care este proiectată pentru a permite lansări mai frecvente ale sateliților Starlink și pentru a lansa viitoare misiuni NASA pe Lună.

China, cu mai puțin de patru ani până la termenul limită din 2030, se confruntă cu o sarcină dificilă de a dezvolta hardware și software complet noi, specifice misiunii sale lunare, dovedind că este pregătită pentru misiune. Acest lucru va asigura că astronauții săi, obișnuiți cu siguranța relativă a Tiangong în orbita joasă a Pământului, pot face în siguranță tranziția mai riscantă către suprafața Lunii.

China a trimis doar roboți pe Lună, dar misiunile sale succesive Shenzhou evidențiază îmbunătățirea rapidă a capacităților spațiale ale țării.

În iunie 2024, China a devenit prima țară care a recuperat mostre lunare de pe fața ascunsă a Lunii, folosind roboți. O aselenizare cu echipaj uman reușită înainte de 2030 ar stimula planurile Chinei de a stabili o bază permanentă pe Lună până în 2035, împreună cu Rusia.