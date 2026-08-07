China va încerca să trimită șapte nave în Europa prin ruta arctică

Gigantul nuclear de stat rus Rosatom, operatorul Rutei Maritime de Nord prin Arctica, a anunțat vineri că a emis autorizații pentru șapte nave chineze de transport care urmează să navigheze spre Europa prin această rută, relatează Reuters.

Alexei Lihaciov, directorul general al Rosatom, a adăugat că Sea Legend Shipping intenționează să lanseze primul serviciu regulat de transport de containere către Europa prin Ruta Maritimă de Nord. Sea Legend Shipping este o companie chineză de transport de containere înregistrată în Singapore

„Spre deosebire de transporturile anterioare de containere prin Ruta Maritimă de Nord, care au avut în mare parte un caracter experimental sau au fost operațiuni izolate, programul pentru 2026 prevede un serviciu regulat în toată regula, cu nave care vor naviga în fiecare săptămână pe durata sezonului de navigație”, a declarat Lihaciov într-un comunicat.

Moscova speră de mult timp să transforme Ruta Maritimă de Nord într-un nou Canal Suez, însă costurile mai ridicate de transport și prezența sezonieră a gheții au făcut dificilă atingerea rapidă a acestui obiectiv.

Lihaciov a declarat că ruta devine o arteră de transport de importanță globală, în contextul a ceea ce el a numit „deteriorarea situației” din Golful Persic – o referință la situația din Strâmtoarea Hormuz – și pe fondul creșterii incertitudinii logistice și politice.

China explorează tot mai mult ruta arctică pentru a trimite nave în Europa

Ruta Maritimă a Nordului, cunoscută și sub denumirea de Pasajul Nordic, se întinde în întregime prin apele arctice și în interiorul zonei economice exclusive a Rusiei.

Anul trecut, o navă cargo a Sea Legend, o altă companie de transport chineză, a finalizat în premieră o călătorie prin Oceanul Arctic către un port din Marea Britanie, ajungând la destinație la jumătate din timpul obișnuit de tranzit pentru vehiculele electrice și panourile solare pe care China le exportă în Europa.

Câteva nave chineze au mai folosit anterior Pasajul de Nord pentru a ajunge în Europa, cea mai notabilă dintre fiind „Yong Sheng”. În 2013 aceasta a plecat din portul chinezesc Dalian și a ajuns în Rotterdam după o traversare reușită prin apele arctice. A fost atunci considerată prima călătorie comercială a unei nave chineze prin acea rută, deși era vorba doar de o încercare experimentală, nu de un serviciu regulat.

Traversarea reușită anul trecut de nava „Istanbul Bridge” a reprezentat în schimb prima cursă programată, cu scop comercial, care a conectat direct porturile chineze de mai multe destinații europene – inclusiv, în premieră, un port britanic.

China și-a intensificat explorarea legăturilor maritime mai rapide cu Uniunea Europeană în contextul războiului comercial declanșat de președintele american Donald Trump după revenirea sa la putere anul trecut.