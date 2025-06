China vrea să refacă zeci de filme clasice, inclusiv cu regretatul Bruce Lee, cu ajutorul A.I.

Studiourile de film din China nu au rezerve față de tehnologia inteligenței artificiale (A.I.), anunțând recent că filme clasice de kung-fu cu Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan și alți mari maeștri ai artelor marțiale vor fi refăcute cu ajutorul acestei tehnologii, relatează IGN și THR.

Un grup de studiouri chineze a prezentat recent ceea ce numesc „Proiectul Patrimoniului Filmului Kung Fu – Revitalizarea prin A.I. a 100 de Clasice”, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Shanghai.

Printre titlurile menționate se numără în mod special filmul lui Bruce Lee din 1972, Fists of Fury, filmul de referință al lui Jackie Chan din 1978, Drunken Master, și Once Upon a Time in China din 1991, producția care l-a transformat pe Jet Li într-un nume de referință în cinematografia de kung-fu.

Bruce Lee a murit la vârsta de 32 de ani la doar un an după apariția filmului Fists of Fury, care a obținut încasări de peste 100 de milioane de dolari – o sumă uriașă la momentul respectiv.

Zhang Pimin, reprezentant al China Film Foundation, a declarat că utilizarea A.I. asupra acestor „comori estetice cu valoare istorică” le va transforma aspectul într-un mod care „se conformează exigențelor actuale ale publicului de cinema”. El a adăugat că „nu este vorba doar despre păstrarea patrimoniului cinematografic, ci și despre o explorare curajoasă a dezvoltării inovatoare a artei filmului”.

China spune că proiectul va aduce un „omagiu” filmelor clasice

Tian Ming, președintele Shanghai Canxing Culture and Media, partener în proiect, a afirmat că noile versiuni vor „aduce un omagiu operelor originale” și vor „reconfigura estetica vizuală”, demonstrând totodată progrese în ceea ce privește imaginea, sunetul și nivelul general al producției.

Ming a mai dezvăluit că un fond în valoare de 100 de milioane de yuani (aproximativ 13,9 milioane de dolari) va fi folosit pentru a pune inițiativa în mișcare.

Studiourile intenționează, de asemenea, să refacă celebrul film al lui John Woo din 1986, A Better Tomorrow, adăugându-i o estetică „cyberpunk”, într-un proiect pe care îl numesc „primul lungmetraj animat din lume realizat integral printr-un proces A.I.”

„Invităm cu sinceritate cele mai bune companii de animație A.I. din lume să demareze împreună o revoluție cinematografică care să răstoarne tradiția”, a spus Tian.

Subiectul A.I. rămâne unul controversat în industria cinematografică

Inteligența artificială rămâne un subiect controversat în industriile creative. Una dintre cerințele principale ale scenariștilor și actorilor care au intrat în grevă la Hollywood în 2023, paralizând industria cinematografică americană timp de aproape un an de zile, a fost ca A.I. să nu fie folosită pentru înlocuirea locurilor de muncă creative.

Legendarul cineast american Tim Burton a numit arta generată de A.I. „foarte tulburătoare”, însă un alt nume greu al cinematografiei, James Cameron, s-a pronunțat în favoarea folosirii acesteia pentru a scădea costurile.

Cameron a declarat însă că nu crede că A.I. va înlocui profesioniștii din domeniu.

Ted Sarandos, CEO-ul Netflix pentru conținut original, a declarat la rândul său că folosirea acestei tehnologii poate reduce semnificativ costurile de producție ale unor filme epice precum The Irishman și a dat asigurări că scenariștii nu au de ce să își facă griji.

„Trebuie judecat în fiecare caz în parte”, spune un apreciat regizor român

Subiectul a ajuns inclusiv în atenția regizorilor de film din România. Într-un interviu acordat zilele trecute pentru HotNews.ro cu ocazia lansării în cinematografe a noului său film, Kontinental 25, Radu Jude a afirmat că A.I. „democratizează scrisul creativ”.

„Deja inteligența artificială poate genera idei de scenarii, structuri narative și chiar dialoguri convingătoare. Așa cum telefoanele au democratizat producția de film, A.I. democratizează scrisul creativ. Totuși, valoarea artistică rămâne în viziunea umană – A.I. poate fi un instrument, nu un înlocuitor total”, a afirmat acesta.

„Creativitatea autentică vine din experiență, emoție și intuiție, lucruri greu de reprodus algoritmic”, a subliniat Radu Jude.

El a explicat totodată pentru publicul HotNews.ro că în ceea ce îl privește, el este în favoarea folosirii inteligenței artificiale. „Depinde cum, pentru ce, care sînt consecințele etc și, deci, cred că trebuie judecat în fiecare caz în parte”, a afirmat acesta.