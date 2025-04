James Cameron spune că filmele cu buget mare nu mai pot continua așa: „Pe vremuri, aș fi înființat o companie să rezolv problema”

James Cameron în timpul editării filmului său „Avatar: The Way of Water” din 2022, FOTO: ABC / Backgrid UK / Profimedia Images

James Cameron afirmă că viitorul filmelor „blockbuster”, lungmetraje care beneficiază de bugete uriașe și se așteaptă la încasări pe măsură, depinde de capacitatea de a „reduce la jumătate costul efectelor vizuale (VFX)” și că încearcă să găsească modalități să facă acest lucru cu ajutorul inteligenței artificiale (A.I.), fără a înlocui membrii echipei de producție, relatează revista Variety.

Regizorul care a semnat 3 dintre primele 5 filme cu cele mai încasări din toate timpurile – Titanic, Avatar și Avatar: The Way of Water – a făcut comentariile într-un interviu acordat podcastului Boz to the Future, unul în care a oferit mai multe detalii despre decizia sa din septembrie anul trecut de a se alătura Consiliului de Administrație al Stability AI.

Compania specializată în dezvoltarea de inteligență artificială folosită inclusiv de industria cinematografică este cel mai cunoscută pentru lansarea Stable Diffusion, modelul său A.I. de generare de imagini din linii de text sau comenzi introduse de utilizatori.

„Pe vremuri, aș fi înființat o companie ca să rezolv problema [costurilor cu efectele vizuale]. Am învățat, poate, că nu e cea mai bună cale. Așa că m-am gândit: ‘Bine, mă voi alătura consiliului unei companii competitive, cu o istorie solidă’”, a spus Cameron despre decizia de a se alătura consiliului.

„Scopul meu nu a fost neapărat să fac o grămadă de bani. Scopul a fost să înțeleg acest domeniu, să înțeleg ce gândesc dezvoltatorii. Care sunt țintele lor? Care este ciclul lor de dezvoltare? Câte resurse sunt necesare pentru a crea un model nou, cu un scop bine definit? Și scopul meu a fost să încerc să integrez asta într-un flux de lucru pentru efecte vizuale”, a mai explicat regizorul în vârstă de 70 de ani, care a dezvăluit recent că intenționează să rupă definitiv legăturile cu SUA.

Regizorul afirmă că filmele cu buget mare trebuie regândite

Cameron a subliniat în noul interviu că „nu e doar o ipoteză” a sa faptul că actualul model financiar pentru filmele cu buget mare devine tot mai nesustenabilă.

„Dacă vrem să continuăm să vedem genul de filme pe care le-am iubit mereu, pe care îmi place să le fac și la care merg să le văd – Dune, Dune: Part Two – sau unul dintre filmele mele sau orice film mare, presărate cu efecte speciale și imagini generate pe computer – trebuie să găsim o modalitate de a reduce costurile la jumătate”, a afirmat acesta.

Comentariile sale vin în contextul în care încasările în cinematografe au înregistrat un declin constant în ultimii ani în condițiile în care tot mai mulți spectatori așteaptă să vadă filme cu buget mare pe marile platforme de streaming, chiar dacă ele apar online la luni bune după debutul lor în sălile de cinema.

Cameron a avertizat însă că orientarea industriei cinematografice spre A.I. nu trebuie să vină cu prețul renunțării la specialiștii din industria cinematografică.

„Nu e vorba de concedierea a jumătate din personalul unei companii de efecte. Este vorba de a le dubla viteza de realizare a unui cadru, astfel încât ritmul să fie mai rapid, ciclul de producție să fie mai eficient, iar artiștii să poată trece mai repede la alte lucruri tari și apoi la altele, nu? Asta e, cumva, viziunea mea”, a explicat el.

James Cameron nu crede că inteligența artificială va putea înlocui creativitatea umană

Regizorul premiat cu 3 Oscaruri pentru filmul său Titanic din 1997 și-a exprimat anterior în mod repetat scepticismul față de ideea că A.I. va înlocui locurile de muncă de la Hollywood și a subliniat că rolul acesteia în industrie ar trebui să fie de a ajuta angajații să-și gestioneze volumul de muncă.

Într-un interviu acordat CTV News anul trecut, Cameron și-a exprimat neîncrederea față de faptul că modelele A.I. ar putea scrie „o poveste bună” și elimina scenariștii din procesul de producție a unul film.

„Personal, nu cred că o minte dezîntrupată, care doar regurgitează ce au spus alte minți întrupate – despre viața lor, despre iubire, despre minciună, despre frică, despre moarte – și pune totul cap la cap într-o salată de cuvinte pentru a o regurgita apoi… nu cred că așa ceva va putea vreodată să emoționeze un public”, a afirmat acesta.

„Trebuie să fii om ca să poți scrie așa ceva. Nu cunosc pe nimeni care măcar să ia în calcul ideea ca un A.I. să scrie un scenariu”, a subliniat James Cameron.

Cameron este în prezent în etapa de post-producție pentru Fire and Ash, al treilea dintre cele 5 filme Avatar pe care vrea să le regizeze în total.