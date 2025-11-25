Chinezii au simulat un război electronic pe scară largă pentru a bloca sistemul Starlink al lui Elon Musk deasupra Taiwanului și cred că au găsit o soluție

Lansarea din Florida a unui lot de 23 de sateliți Starlink la bordul unei rachete Falcon 9 a SpaceX, fotografiată de la distanță în data de 24 mai 2025, FOTO: Jennifer Briggs / Zuma Press / Profimedia Images

Un grup de cercetători din China ar putea să fi găsit în premieră o modalitate de a perturba comunicațiile rețelei de internet prin satelit Starlink, creând o barieră aeriană uriașă pentru a bruia semnalele transmise de la un satelit la altul, relatează Gizmodo.

Noul studiu publicat în Systems Engineering and Electronics, o revistă științifică din China care publică lucrări după ce acestea au trecut de evaluarea colegială („inter pares”), simulează o tentativă detaliată de a bruia o constelație de 10.000 de sateliți pe o suprafață de dimensiunea Taiwanului, potrivit South China Morning Post.

Sateliții Starlink ai SpaceX sunt dificil de bruiat, iar încercările de a le bloca semnalele de la sol ar fi inutile. În schimb, cercetătorii sugerează desfășurarea a aproape 1.000 de sisteme de bruiaj în aer folosind drone, baloane sau aeronave. O echipă de cercetători de la Universitatea Zhejiang și de la Institutul de Tehnologie din Beijing a elaborat această strategie nouă.

SpaceX a activat serviciul Starlink pentru Ucraina imediat după declanșarea invaziei rusești pe scară largă în februarie 2022, pentru a ajuta la menținerea conectivității în zonele unde infrastructura de comunicații fusese avariată de bombardamentele puternice. Armata ucraineană a folosit conexiunea Starlink pentru comunicații pe linia frontului, precum și pentru a conecta drone la centrele de control, sistemul de internet prin satelit al SpaceX devenind o componentă vitală pentru forțele armate ale Kievului.

Spre deosebire de constelațiile de sateliți tradiționale, care sunt amplasate deasupra Ecuatorului, planele orbitale ale sateliților Starlink nu sunt fixe. Sateliții, plasați pe orbita joasă a Pământului, se află într-o continuă mișcare, intrând și ieșind din câmpul vizual, iar un terminal de utilizator comută între mai mulți sateliți în loc să se conecteze la unul singur. Asta înseamnă că, chiar dacă armata chineză ar reuși să suprascrie semnalul de la sol, conexiunea ar trece la un alt satelit în câteva secunde.

China crede că ar avea nevoie de aproape 1.000 de aparate de bruiaj pentru a bloca Starlink deasupra Taiwanului

Pentru a monitoriza sau a bruia cu succes semnalul Starlink, noul studiu sugerează desfășurarea unui roi de aparate de bruiaj în aer pentru a crea o barieră imensă folosind drone. Cercetătorii au simulat tentativele de bruiere, testând dacă un satelit Starlink ar putea menține în continuare un semnal utilizabil în ciuda zgomotului perturbator.

În simulări, rețeaua de bruiaj a fost lansată la o altitudine de 20 de kilometri și a fost distanțată la aproximativ 5 până la 9 kilometri, emițând zgomot la diverse niveluri de putere. Cercetătorii au testat de asemenea două tipuri de antene: una cu un fascicul larg, care acoperea o zonă mai mare, și alta cu un fascicul îngust, mai puternic, care necesita o precizie suplimentară.

Studiul propune o modalitate ideală de a interfera cu semnalele Starlink, folosind o antenă cu fascicul îngust, cu o putere de bruiere de 26 Decibeli Watt și cu aparatele de bruiaj amplasate la distanțe de 7 kilometri între ele. Pentru a acoperi întreaga suprafață a Taiwanului, care se întinde pe 36.000 de kilometri pătrați, China ar avea nevoie să desfășoare cel puțin 935 de bruiaje, fiecare acoperind aproximativ 38,5 kilometri pătrați.

Cercetătorii au mai notat în studiul lor că ar fi necesar să obțină măsurători reale ale datelor privind modelul de radiație emise de terminalele Starlink pentru rezultate mai precise.