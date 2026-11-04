Chinezii cer despăgubiri uriașe unui stat american în legătură cu pandemia de COVID

O instanță din China a început audierea unui proces de defăimare intentat de autoritățile locale și instituții științifice din țară împotriva statului american Missouri și a mai multor foști și actuali procurori generali ai acestuia, acuzându-i că ar fi fabricat și răspândit informații false referitoare la pandemia de coronavirus, relatează Reuters.

Un comunicat de presă arată că Tribunalul Intermediar al Poporului din Wuhan, orașul din centrul Chinei în care se crede că a început pandemia de coronavirus, a acceptat în mod oficial dosarul.

Acțiunea a fost intentată în comun de administrația municipală din Wuhan, Institutul de Virusologie din Wuhan și Academia Chineză de Științe din Beijing.

Reclamanții susțin că statul Missouri, împreună cu foștii procurori generali Eric Schmitt și Andrew Bailey, precum și cu actualul procuror general Catherine Hanaway, au orchestrat, promovat și desfășurat în Statele Unite „acțiuni judiciare abuzive și de rea-credință”.

Aceștia susțin că pârâții au fabricat și răspândit informații false și au făcut „afirmații stigmatizante și discriminatorii”.

Pe lângă despăgubiri, chinezii solicită „restabilirea reputației” și scuze publice

În cererea de chemare în judecată se afirmă că aceste acțiuni au adus o atingere gravă dreptului reclamanților la reputație și au provocat pierderi financiare semnificative.

Biroul procurorului general din Missouri nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta situația.

Partea chineză solicită prezentarea unor scuze publice oficiale, reabilitarea reputației reclamanților și plata unor despăgubiri. Potrivit publicației South China Morning Post, partea chineză solicită despăgubiri în valoare de 356,44 miliarde de yuani (53,44 miliarde de dolari).

Procesul intentat de China reprezintă cel mai recent episod al unui schimb continuu de acțiuni judiciare și contraacțiuni, după ce Missouri a intentat în aprilie 2020 un proces fără precedent împotriva provinciei Hubei în care se află orașul Wuhan și a altor pârâți chinezi.

Oficialii din Missouri au prezentat acțiunea drept o tentativă de a obține tragerea la răspundere a celor responsabili de pandemie și prejudiciile economice rezultate în urma acesteia.