Chinezii de la BYD au lansat în România o mașină electrică ce concurează cu Dacia Spring

BYD, producător auto chinez care se extinde accelerat în Europa, a lansat în România modelul compact de oraș Dolphin Surf care devine una dintre puținele mașini full-electrice care costă sub 20.000 de euro. BYD are cinci modele lansate și ar vrea să vândă în țară 5.000 de mașini în primul an.

Modelul va concura cu cele mai ieftine două mașini electrice care se vând în UE: Dacia Spring și Leapmotor T03.

BYD Doplhin Surf este cel mai ieftin model european al mărcii, are aproape 4 metri lungime, va fi disponibil în trei versiuni de echipare și în două variante de baterie: una cu autonomie medie de 220 km în ciclu mixt și alta cu autonomie de 322 km.

BYD Dolphin Surf la interior (foto Vlad Barza)

BYD a anunțat prețurile pentru cei care-și vor lua mașinile prin Programul Rabla. Incluzând și subvenția, prețurile pornesc de la 11.600 euro, iar versiunea de top, cu bateria de capacitate mai mare, costă 18.390 euro. Fără subvenția din Rabla, prețurile variază între 19.000 de euro și peste 25.000 de euro.

Toate versiunile modelului sunt echipate cu ecranul tactil rotativ de 10,1 inci.

La Dacia Spring, prețul de listă pornește de 20.149 euro, însă există și oferte la sub 20.000 de euro.

Marca BYD, care vinde în lume peste 4 milioane de mașini/an, s-a lansat oficial în luna mai în România, cu o gamă de patru modele: Sealion 7, Atto2, Seal și Seal-U, cu prețuri de la 30.000 la 50.000 de euro. Al cincilea este micul model de oraș lansat acum.

Model electric BYD Dolphin Surf (sursa Vlad Barza)

Compania se va lansa pe 12 noi piețe europene în acest an și are zece modele în gama europeană.

BYD Dolphin Surf este varianta europeană a modelului de clasă mini care în China se numește BYD Seagull, o mașină de 3,78 m lungime care în China costă sub 10.000 de dolari în varianta de bază. Pentru Europa au fost făcute o serie de modificări la siguranță și dotări.

BYD Seagull se vinde în China în trei versiuni de echipare și două variante de baterie (31 kWh și 39 kWh, autonomia promisă fiind de 305 km, respectiv 405 km.

Luna trecută, BYD a vândut 55.000 de mașini Seagull, modelul fiind lansat în afara Chinei și pe o serie de piețe mari: Mexic, Columbia, Filipine și Brazilia. Pe aceste piețe, mașina se vinde sub numele BYD Dolphin Mini.