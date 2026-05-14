Chinezii l-au urmărit cu atenție pe Trump la Beijing și au observat un gest care i-a făcut să se simtă bine: „O dovadă neobișnuită de respect”

South China Morning Post, un cotidian din Hong Kong deținut de o companie chineză, a analizat în detaliu gesturile făcute de președintele SUA în timpul vizitei la Beijing.

Strângeri de mână și bătăi ușoare pe umăr: Donald Trump și Xi Jinping au încercat să arate că au o relație bună, în timpul întâlnirii de la Beijing, chiar dacă informațiile apărute din spatele ușilor închise au ilustrat tensiunile nerezolvate.

Cotidianul South China Morning Post (SCMP) s-a concentrat nu numai asupra conținutului discuțiilor, ci și asupra dinamicii personale a relației Donald Trump-Xi Jinping.

South China Morning Post este un cotidian care apare la Hong Kong și care este deținut acum de compania chineză Alibaba. În 2018, New York Times scria că ziarul pare să aibă mai degrabă tendința de a promova puterea de influență a Chinei.

O ceremonie fastuoasă

Cu câteva săptămâni înainte de călătoria sa, Trump a crescut așteptările, anticipând pe rețelele sociale că Xi „mă va îmbrățișa cu putere când voi ajunge acolo”.

Camerele nu au surprins o astfel de îmbrățișare, dar au înregistrat momente repetate de familiaritate între cei doi, în cadrul a ceea ce Xi a descris ca fiind un summit „urmărit cu atenție de întreaga lume”.

Ziua, scrie SCMP, a început cu o ceremonie fastuoasă de bun venit la Marele Palat al Poporului, unde Xi l-a întâmpinat pe Trump cu o strângere de mână îndelungată la poalele scărilor Porții de Est.

Coborând din limuzina prezidențială „The Beast”, Trump a întins mâna dreaptă cu câteva pași înainte de a ajunge la Xi.

În timpul strângerii de mână de 15 secunde, Trump i-a dat de două ori lui Xi câte o bătaie ușoară pe mână cu mâna stângă, în timp ce zâmbea și schimba saluturi.

Trump l-a atins apoi scurt pe Xi pe cot, înainte ca cei doi să pozeze pentru fotografii, scrie ziarul.

Președintele SUA a fost văzut atingându-l pe Xi pe braț de încă câteva ori, în timp ce treceau pe lângă copiii care îi aclamau, fluturând steaguri chinezești și americane și sărind în semn de bun venit.

Conversația lor a continuat în timp ce urcau treptele de la Poarta de Est, după ceremonia de bun venit.

Un salut care a atras atenția

După discuțiile purtate în Marea Sală a Poporului, Xi și Trump au vizitat Templul Cerului, unde au fost văzuți din nou vorbind în timp ce mergeau încet pe dalele de piatră.

Xi ridica ocazional mâna pentru a indica locurile și clădirile din față.

Saluturile militare ale lui Trump în timpul ceremoniei de bun venit au atras atenția rețelelor sociale chineze, scrie cotidianul.

În timp ce îi saluta pe oficialii chinezi, Trump a răspuns la salutul ministrului Apărării, Dong Jun – un gest pe care mulți l-au descris online ca fiind o dovadă neobișnuită de respect pentru etichetă și protocol din partea președintelui american în timpul vizitelor sale în străinătate.

El făcuse un gest similar față de singurul oficial în uniformă din rândul celor care îl întâmpinau, în timpul vizitei sale de stat din 2017.

De asemenea, Trump a menținut salutul pe toată durata intonării imnului național al SUA. În 2017, el a stat cu mâna la piept, la fel ca restul delegației americane.

„China a fost diferită”

Cotidianul SCMP spune că pe rețelele sociale, cetățenii chinezi au comparat comportamentul deosebit de atent al lui Trump cu cel manifestat în timpul altor vizite în străinătate, când părea să ignore protocolul diplomatic.

Aceștia au interpretat acest lucru ca o alegere calculată, pe măsura prestigiului Chinei.

„S-ar putea spune că (Trump) înțelege bunele maniere, pur și simplu nu a considerat că țări precum Marea Britanie sau Japonia meritau un astfel de nivel de curtoazie”, a spus un utilizator de social media selectat de South China Morning Post.

„China a fost diferită”, a adăugat comentatorul. „A părut foarte conștient de comportamentul său aici, aparent atent să nu pară nepoliticos sau necuviincios”, a spus acesta.

Trump, scrie cotidianul, este cunoscut pentru stilul său extravagant și dezinhibat, tratând adesea membrii familiilor regale străine cu lejeritate și vorbind cu dispreț despre țările mai mici, a remarcat un alt utilizator de social media.

„Cu toate acestea, atunci când a avut de-a face cu China, a părut să arate cel mai înalt grad de respect. Doar devenind cu adevărat puternică, o țară poate câștiga respectul lumii și poate fi tratată ca un egal”, a spus acesta.