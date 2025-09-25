Chirurgie robotică de mare complexitate la Brașov: o pacientă de 71 de ani a învins cancerul vezicii urinare cu ajutorul unei echipe multidisciplinare MedLife

Fumatul este unul dintre factorii principali de risc pentru cancerul de vezică urinară. De altfel, potrivit statisticilor, fumătorii sunt de trei ori mai expuși riscului de a dezvolta boala pe parcursul vieții. Totuși, uneori, afecțiunile oncologice apar la persoane al căror stil de viață nu ar lăsa loc pentru astfel de predispoziții. Așa este și cazul doamnei H, o pacientă de 71 de ani din Focșani: nu a fumat, nu a consumat alcool, nu s-a expus unui mediu toxic, și totuși a fost diagnosticată cu una dintre cele mai agresive forme de cancer vezical. După o intervenție robotică de 13 ore, realizată la Spitalul MedLife Brașov, de o echipă alcătuită din 7 medici, coordonată de prof. dr. Ioan Coman și dr. Maxim Gavriliță, pacienta și-a reluat viața, cu cele mai mari șanse de vindecare și un prognostic favorabil.

Așa cum se întâmplă frecvent în cazul afecțiunilor urologice, un prim episod de sânge în urină a determinat-o pe doamna H să meargă mai întâi la medicul de familie, apoi la un consult la medicul specialist. Spera să fie vorba despre o infecție urinară, mai ales că stilul său de viață, activ și fără excese nu o încadra în categoria de risc pentru afecțiuni mai serioase. Avea doar un diabet, și acela bine controlat.

A avut șansa să ajungă la un medic care nu a tratat cu superficialitate acest singur simptom al pacientei și a efectuat toate investigațiile necesare pentru a identifica precis cauza. Dr. Maxim Gavriliță a început cu o ecografie reno-vezicală, care a arătat îngroșarea suspectă a peretelui vezical.

A urmat cistoscopia, o investigație endoscopică ce a confirmat prezența unei tumori. Pentru diagnostic de certitudine s-a realizat o intervenție cu scop diagnostic și de tratament: rezecția tumorii și biopsie, procedură numită rezecție transuretrală de vezică (TUR-V). Rezultatul a fost unul neașteptat pentru pacienta care nu simțea că ar fi bolnavă: carcinom urotelial infiltrativ de grad înalt(pT2G3) – o formă agresivă de cancer vezical, cu invazie musculară.

Bilanțul imagistic și biologic a arătat că boala era localizată, fără metastaze ganglionare sau la distanță. În astfel de situații, ghidurile europene recomandă tratament multimodal: chimioterapie urmată de chirurgie radicală.

Cancerul vezicii urinare în România: pe locul 5 ca număr de cazuri noi pe an

Cancerul vezical rămâne una dintre cele mai frecvente patologii oncologice urologice. Conform GLOBOCAN 2022, în România au fost raportate peste 5.000 de cazuri noi de cancer de vezică urinare într-un singur an, ocupând locul 5 ca incidență. La bărbați, este pe locul al patrulea, cu peste 4.000 de cazuri diagnosticate anual.

Cel mai frecvent simptom este hematuria, adică prezența sângelui în urină, fără dureri sau alte manifestări, întâlnită la majoritatea pacienților, dar adesea ignorată sau tratată ca o simplă infecție urinară. Ghidurile clinice europene atrag atenția că orice hematurie trebuie investigată prin ecografie și, la nevoie, cistoscopie, pentru a evita diagnosticul tardiv.

Decizia terapeutică: chimioterapie și chirurgie radicală

Cazul pacientei a fost discutat într-o comisie oncologică multidisciplinară, unde au participat urologi, oncologi, radiologi și anatomo-patologi. „Strategia optimă stabilită de comun acord a fost ca pacienta să beneficieze mai întâi de chimioterapie neoadjuvantă, pentru a reduce riscul de diseminare, urmată de chirurgie radicală. Deși diagnosticul a venit ca un trăsnet pentru doamna H, a avut încredere în echipa medicală și a avut o atitudine demnă de toată admirația, care a ajutat-o să urmeze toate etapele necesare tratamentului și recuperării“, a spus dr. Maxim Gavriliță.

Pentru a obține cele mai bune rezultate în cazul complex al pacientei de 71 de ani, opțiunea chirurgicală aleasă de echipa de la Spitalul MedLife din Brașov a fost pelvectomie anterioară robotică cu sistemul Da Vinci, asociată cu limfadenectomie pelvină și derivație urinară de tip Bricker, adică o reconstrucție a vezicii urinare dintr-o porțiune a intestinului subțire.

„Intervenția a fost una complexă și a presupus: cistectomia radicală, adică îndepărtarea completă a vezicii urinare, extirparea organelor genitale interne feminine (uter, ovare, col uterin și perete anterior vaginal), extirparea ganglionilor pelvini și reconstrucția căii urinare cu un segment de intestin subțire care evacuează urina într-o stomă cutanată, procedeu numit «conduct ileal Bricker»“, a detaliat dr. Gavriliță.

Această procedură este standard în cazurile de cancer de vezică urinară invazive muscular, fiind recomandată de ghidurile Asociației Europene de Urologie ca tratament curativ în stadiile localizate.

7 medici, 13 ore de chirurgie robotică

Operația a durat aproximativ 13 ore și a implicat o echipă de 7 medici – urologi, ginecologi, chirurgi generaliști și anesteziști. Coordonarea a fost realizată de prof. dr. Ioan Coman, reputat urolog și formator de școală la Cluj-Napoca, împreună cu dr. Maxim Gavriliță, medicul curant al pacientei.

Robotul Da Vinci Xi, care a făcut posibilă intervenția, a permis o vizualizare 3D, mărită de 10 ori, și mișcări de o precizie imposibil de reprodus manual, mai precise chiar decât cele efectuate laparoscopic, aspecte cruciale pentru o astfel de chirurgie pelvină extinsă. Intervenția s-a finalizat cu succes, fără complicații majore intraoperatorii.

Echipa care i-a oferit cele mai mari șanse de vindecare

Pentru doamna H, perioada postoperatorie nu a fost lipsită de provocări, dar cu sprijin medical și familial a reușit să treacă cu bine peste recuperare. „În prezent este acasă, într-o stare bună și se bucură din nou de viață. Această intervenție i-a oferit cele mai mari șanse de vindecare și un prognostic favorabil“, subliniază dr. Gavriliță.

Medicul completează, însă, că rezultatul pozitiv într-un astfel de caz nu depinde de un singur medic, ci de o echipă cu adevărat unită: „Un element-cheie în acest caz a fost colaborarea interdisciplinară. Diagnosticul și tratamentul cancerului de vezică urinară nu pot fi realizate de un singur medic. În cazul doamnei H, a fost nevoie de: medicul de familie și medicul urolog, pentru recunoașterea semnelor și inițierea investigațiilor; radiologi, care au interpretat corect imaginile; anesteziști, care au pregătit pacienta pentru o intervenție de mare amploare; urologi, chirurgi și ginecologi, care au lucrat împreună, în aceeași sală de operație, pentru a efectua o intervenție radicală cu precizie; specialiști în anatomie patologică, care au oferit diagnosticul exact; medic oncolog – care a inițiat tratamentul neoadjuvant chimioterapic și a confirmat decizia de intervenție radicală ca fiind cea care aduce cele mai bune șanse de vindecare și supraviețuire specifică bolii; asistenți, infirmieri și personal de îngrijire, care au însoțit pacienta în fiecare pas al recuperării. Această echipă unită, comunicarea eficientă între specialități și încrederea pacientei în medici au fost decisive pentru succesul tratamentului“, conchide dr. Maxim Gavriliță.

