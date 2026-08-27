Chișinăul cedează „în mod deschis țara și economia” Bucureștiului. Zaharova critică dur numirea unui politician român în guvernul moldovean

„Chișinăul predă practic întregul sector economic al țării în mâinile oficialilor de la București”, a comentat reprezentanta diplomației ruse numirea politicianului român Claudiu Năsui în guvernul de la Chișinău.

„Forțele prooccidentale din Moldova și-au recunoscut incompetența și insuficiența de personal prin numirea fostului ministru al Economiei, Claudiu Năsui, în guvernul Republicii. Chișinăul predă oficial acum, în mod deschis, țara Bucureștiului”, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, într-o conferință de presă, citată de agenția de presă de stat TASS.

Conform Mariei Zaharova, în mod „oficial” Chișinăul, „în contextul tendințelor de criză din economia Republicii (Moldova, n.r.), predă practic întregul sector economic al țării în mâinile unor persoane fizice din București.”

Ea a reacționat astfel la informațiile despre numirea lui Claudiu Năsui în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Republica Moldova.

„În plus, decretul care i-a acordat cetățenia moldovenească a fost semnat de (președinta Republicii Moldova, Maia) Sandu, fie că vă vine să credeți sau nu, chiar în aceeași zi. A fost doar o formalitate, desigur, pentru a reduce la minimum numărul de contestații”, a mai spus Zaharova.

„În acest fel, forțele prooccidentale ale republicii își recunosc propria incompetență și lipsa unor candidați demni pentru acest post în propria țară și pur și simplu predau Moldova nu doar pe mâna altcuiva, ci unui stat străin, diferit”, a continuat reprezentanta diplomației ruse.

De asemenea, ea a susținut că poporul moldovenesc „respinge cu fermitate astfel de inițiative antipopulare ale conducerii republicii, care au ca rezultat pierderea independenței țării și distrugerea identității sale naționale”.

Năsui, ministru al Dezvoltării Economice în guvernul de la Chișinău

Claudiu Năsui va prelua funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în Republica Moldova și va depune vineri jurământul, a anunțat miercuri premierul Vasile Tofan, la începutul ședinței de guvern, potrivit Moldpres.

Premierul moldovean a explicat de ce l-a dorit pe Claudiu Năsui pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, scoțând în evidență experiența deputatului USR în politică și în sectorul privat, inclusiv în domeniul financiar, precum și activitatea sa anterioară ca ministru al economiei în România.

Tofan a precizat că alegerea lui Năsui este motivată de necesitatea unor reforme profunde în economie.

„Claudiu Năsui este un economist și un politician experimentat, a fost ministru al economiei în România, a fost parlamentar, a lucrat mult în sectorul privat, inclusiv sectorul financiar. Cred că are pregătirea necesară. Motivul pentru care am mers pe candidatura domnului Năsui este pentru că avem probleme structurale mari în economie și avem nevoie de curaj acolo. Dumnealui crede în faptul că statul trebuie să aibă curajul să taie din costurile excesive, el crede în taxe mai joase, crede în companii de stat mai puține și mai bine administrate. Și cred că asta se aliniază în totalitate cu programul guvernului și cu provocările care le avem noi”, a declarat Tofan, citat de Agerpres.

Tofan anunțase marți două modificări în componența guvernului de la Chișinău: Eugeniu Osmochescu a fost propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei alimentare, iar Claudiu Năsui – pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, ocupată în prezent de Osmochescu.

Năsui a confirmat pe Facebook că a acceptat să preia funcția în Guvernul Tofan din Republica Moldova, motiv pentru care va demisiona din funcția de deputat pe care o are în Parlamentul de la București.

„Am rezonat puternic cu viziunea domnului Vasile Tofan, noul premier al Republicii Moldova, pentru această țară: ca Republica Moldova să devină cea mai primitoare țară pentru antreprenori”, a spus Năsui.

Năsui a primit deja cetățenia Republicii Moldova, printr-un decret semnat de președinta Maia Sandu – o condiție legală pentru deținerea funcției de ministru.