Christa Pike și-a recăpătat cunoștința după execuția eșuată

Christa Pike, condamnată la moarte în SUA, este „conștientă și vorbește” după ce a supraviețuit unei tentative de execuție eșuate săptămâna trecută, au declarat avocații ei, citați de BBC

Pike, în vârstă de 50 de ani, continuă să primească îngrijiri medicale critice în timp ce este încătușată în spital, au declarat avocații ei într-un comunicat.

Pike, care a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995, a supraviețuit miercurea trecută în Tennessee, după două injecții letale eșuate. A fost dusă inconștientă la spital, unde personalul medical i-a curățat corpul de substanța chimică injectată.

Experții și echipa sa juridică spun că recuperarea ei este fără precedent. Ar fi singura persoană care a supraviețuit unei injecții letale.

Avocații ei au numit progresul ei „fără precedent din punct de vedere medical” și, deși prognosticul ei rămâne neclar, „cel puțin, ne așteptăm la o recuperare lungă”.

Deborah Denno, criminolog și profesoară la Facultatea de Drept Fordham, a declarat că este „absolut uimită” că Pike este conștientă și vorbește.

Au existat alte șapte cazuri în care prizonierii au supraviețuit execuțiilor programate, dar în acele cazuri, nu a fost vorba de execuție prin injectarea unei toxine, a declarat Denno pentru BBC.



Autoritățile nu au spus încă dacă vor încerca din nou să o execute pe Pike. De asemenea, nu au oferit o explicație pentru ce s-a întâmplat după ce i-au injectat substanța chimică pentobarbital.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a suspendat toate execuțiile pentru restul anului – iar șeful închisorilor din stat a declarat în weekend că intenționează să demisioneze.

Pike avea 18 ani când ea și iubitul ei de atunci, Tadaryl Shipp, l-au bătut, torturat și ucis pe Slemmer, în vârstă de 19 ani, pe care îl cunoscuseră într-o tabără de pregătire profesională pentru adolescenți cu probleme.

Avocații lui Pike urmează să se prezinte în instanța din Nashville miercuri. De asemenea, aceștia intenționează să susțină o conferință de presă .

Dr. Joel Zivot, anestezist care consiliază echipa de apărare a lui Pike, a declarat marți că probabilitatea de recuperare după injecția letală este scăzută.

„Majoritatea oamenilor care primesc injecții letale mor din cauza asta”, a declarat el pentru BBC. „De fapt, aproape toată lumea, cu excepția Christei. Așadar, faptul că ea a supraviețuit… a fost ceva neobișnuit.”

„Nu aș spune, în niciun caz, în acest moment, că toate riscurile au dispărut”, a adăugat el.

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Zivot spusese anterior că cele două doze de pentobarbital pe care le-a primit săptămâna trecută ar fi fost suficiente încât, dacă ar fi intrat în fluxul ei sanguin normal, „cu siguranță ar fi murit”.

O posibilă explicație, crede Zivot, este că, în loc să intre în fluxul sanguin al lui Pike, pentobarbitalul să se fi răspândit în țesutul de sub pielea ei.

El a declarat săptămâna trecută că este „foarte posibil” ca Pike să rămână cu leziuni cerebrale, din cauza întârzierilor cu care s-a făcut resuscitarea.

Avocații lui Pike au avertizat anterior că istoricul medical și anatomia ei – inclusiv trombocitoza (o afecțiune de coagulare a sângelui) și vene mici – înseamnă că există riscul ca aceasta să experimenteze dureri și suferințe „inutile” în timpul unei injecții letale. Aceștia au declarat marți că aceasta a suferit „leziuni grave” la brațe.

În 2022, peste o treime din execuțiile din SUA au eșuat sau au fost extrem de problematice, potrivit Centrului de Informații privind Pedeapsa cu Moartea, care urmărește informații despre astfel de cazuri.

În cazul injecțiilor letale, astfel de incidente au avut loc de obicei din cauza dificultății de a găsi vena potrivită. În cazurile documentate de centru, toate eșecurile s-au produs înainte ca medicamentele letale să poată fi administrate.