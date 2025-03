Christian Leonte, CEO Waldevar Holding: „Ținta noastră în cadrul programului MoonShotX este reprezentată de Statele Unite”

Raiffeisen Bank România a demarat, în parteneriat cu InnovX, programul MoonShotX, prin care urmărește să sprijine business-urile cu cifră de afaceri între 5 și 50 de milioane de euro să se extindă dincolo de granițele țării, oferindu-le instrumentele necesare pentru a deveni jucători de succes pe piețele externe.

Una dintre companiile care participă la MoonsShotX este Waldevar Holding. Compania e specializată în dezvoltarea de parcuri fotovoltaice de mari dimensiuni și a instalat peste nouă milioane de panouri solare.

Pentru a afla mai multe despre cum ajută programul MoonShotX powered by Raiffeisen Bank companii precum Waldevar Holding să se extindă pe alte piețe internaționale, am vorbit cu Christian Leonte, CEO Waldevar Holding.

Spuneți-mi pe scurt povestea Waldevar.

În prezent, Waldevar este cea mai mare companie EPC (Engineering, Procurement, and Construction) din România specializată în proiectarea și construcția parcurilor fotovoltaice, oferind, de asemenea, soluții la cheie în domeniul energiilor regenerabile. Dezvoltarea companiei a fost una organică, începând cu construcția efectivă a parcurilor fotovoltaice și adăugând treptat în lanțul valoric și partea de proiectare, un aspect deosebit de important.

Am observat că, în unele dintre proiectele la care am lucrat, proiectarea a fost realizată de firme internaționale, chiar și de renume, care, însă, au omis anumite aspecte esențiale, specifice României. Am sesizat această problemă și am dorit să internalizăm toate competențele necesare pentru a asigura un produs final de cea mai înaltă calitate.

Pe lângă partea de proiectare, fiind o companie EPC, ne ocupăm și de componenta de aprovizionare – procurare de echipamente, care, deși implică un efort financiar considerabil, nu este cea mai critică etapă a acestui proces.

Ce altceva mai face compania în afară de proiectare și construcție de parcuri fotovoltaice?

Asigurăm, bineînțeles, nu doar construcția (domeniul din care am pornit și în care avem rădăcinile), ci și conectarea la rețea. Suntem în prezent autorizați de ANRE pentru întreaga gamă de lucrări din Sistemul Energetic Național, proiectăm și executăm stații de medie și înaltă tensiune. De asemenea, deoarece un proiect nu își încheie ciclul de viață odată cu finalizarea construcției, ci de-abia atunci începe o nouă etapă, am acordat o atenție deosebită creării unei divizii speciale dedicate operării și întreținerii acestor facilități și capacități de producție pe care le implementăm.

Operarea și mentenanța sunt esențiale pentru eficiența și optimizarea rezultatelor. Aș face o analogie cu un copil: un parc fotovoltaic, la momentul finalizării, este ca un nou-născut. Nimeni nu spune „Am născut un copil și e gata”. Este un proiect de anvergură, cu o durată de viață de aproximativ 30 de ani, iar o gestionare atentă pe termen lung este esențială pentru a asigura performanța optimă a acestuia.

Am înțeles că, pe lângă toate aceste activități, construiți și parcuri de panouri solare pe apă.

Da, pe lângă activitățile enumerate până acum, desfășurăm și un proiect inovator: construirea parcurilor fotovoltaice flotante. În acest sens, am făcut o investiție semnificativă într-o facilitate de producție dedicată structurilor pentru aceste platforme plutitoare, situată în Tunari. Sperăm ca, în acest an, să putem genera primii megawați produși integral în România, atât în ceea ce privește fabricarea componentelor, cât și instalarea și implementarea acestora.

Potențialul acestui segment este enorm. România este al doilea cel mai mare deținător de suprafață de luciu de apă din Europa, după Olanda, iar obiectivul nostru este să valorificăm acest avantaj nu doar la nivel național, ci și în restul Europei și, de ce nu, în alte regiuni ale lumii. Una dintre țintele noastre strategice în cadrul programului MoonShotX este reprezentată de Statele Unite, care are un potențial de opt terawați pe suprafețe de de apă.

Cum este experiența MoonShotX până acum?

Experiența MoonShotX de până acum a fost deosebită și suntem convinși că va continua să exceleze. Suntem foarte mulțumiți de structura și dezvoltarea programului. Acesta a debutat cu un bootcamp foarte interesant, în care, chiar dacă nu toate informațiile și conceptele au fost noi, abordarea, schimbul de impresii și transferul de cunoștințe între participanți au adus o valoare adăugată semnificativă, contribuind la îmbunătățirea atitudinii și abordării echipelor.

Atât InnovX, cât și Raiffeisen Bank, alături de parteneri și mentori de prestigiu, au consolidat această experiență. Suntem foarte încrezători că, după bootcamp, după ședințele one-on-one și întâlnirile tematice pe care le-am avut, rezultatele se vor vedea în viitoarele vizite în țările țintite pentru scalare. Acestea vor fi garantate printr-o pregătire temeinică. Această inițiativă este extrem de importantă în acest moment și o salutăm. Sperăm să fie replicată anual, cu o participare numeroasă și rezultate pe măsură.

Un astfel de program contribuie la consolidarea spiritului antreprenorial și la dezvoltarea cunoștințelor într-un domeniu de mare interes pentru economia națională. Este nevoie de astfel de inițiative și este esențial ca firmele românești să aibă succes și în afara țării. Iar acest lucru nu se poate realiza decât împreună.

Vorbind de succes în afara țării, cum alegeți parteneriatele strategice la Waldevar?

Numitorul comun al partenerilor noștri, fie că sunt furnizori sau clienți, este întotdeauna dorința de a atinge cea mai înaltă calitate și excelență în domeniul lor de activitate. Nu este o coincidență faptul că atât în rândul clienților, cât și al furnizorilor, colaborăm cu numeroși lideri din industriile respective. Ne ridicăm standardele unii altora, iar prin schimbul continuu de experiență apreciem și oferim feedback asupra produselor și serviciilor. Acest proces ne ajută să creăm un avantaj competitiv.

Această dinamică reflectă și modul în care lucrăm intern, promovând interdisciplinaritatea. Există o colaborare permanentă între departamentele și diviziile noastre, care sunt într-un dialog continuu.

Echipele de proiectare lucrează în strânsă legătură cu cele de construcție, în timp ce feedback-ul vine de la echipele de operare și mentenanță, dar și din partea celor responsabile de conectarea la rețea și automatizare, inclusiv SCADA EMS (Supervisory Control And Data Acquisition – termenul se refera la un sistem amplu de măsură și control). Divizia respectivă aduce optimizări proceselor, iar departamentul de achiziții își continuă activitatea. Acest avantaj competitiv, acest factor de progres, este pus constant în slujba atât a clienților, cât și a furnizorilor noștri.

Toți ne dorim predictibilitate, însă aceasta poate fi atinsă doar prin colaborare. La fel, diversificarea este un proces continuu, care necesită timp, efort și o bună cooperare între parteneri. Aceasta este ceea ce ne dorim de la partenerii noștri și cred că, împreună, căutăm aceleași lucruri unii de la alții: seriozitate, o creștere continuă și sustenabilă, sinergie și deschidere către piețe noi.

Spuneați mai devreme că unul din planurile de extindere ar fi America. Ce alte planuri de scalare și dezvoltare aveți pe următoarea perioadă?

Nevoia de scalare nu a fost un obiectiv impus, ci o consecință firească a dezvoltării sustenabile. Ceea ce este foarte important pentru noi este o scalare inteligentă, sustenabilă și structurată, care să ne asigure că acest proces reprezintă un factor de creștere și nu un factor de risc.

În acest sens, un aspect esențial pentru noi este armonizarea cu cadrul legislativ al țărilor în care plănuim să ne extindem. Deja avem boots on the ground în cinci țări, pe continente diferite. Însă diversitatea nu este definită doar de prezența noastră globală, ci poate fi regăsită și în interiorul unei singure țări.

De exemplu, în Germania, unde am finalizat recent un parc fotovoltaic de 45 MW, ne confruntăm cu o diversitate semnificativă chiar la nivel intern. Fiecare land are reguli și norme proprii, ceea ce necesită o adaptare continuă la cerințele locale. Suntem obligați să respectăm cu strictețe cadrul legislativ și normativ din fiecare regiune în care activăm.

La fel cum este în America cu statele.

În America, provocările sunt mult mai mari, deoarece piețele și cerințele sunt mult mai diverse. În acest moment, asistăm și la o schimbare de paradigmă, care nu este neapărat cea mai favorabilă, însă puterea și avantajul nostru au fost întotdeauna agilitatea și capacitatea de a eficientiza și maximiza rezultatele oriunde ne-am extins.

Nevoia de energie regenerabilă nu este doar o opțiune, ci o necesitate – un aspect pe care l-am subliniat de mai multe ori. Tranziția către energie verde trebuie realizată inteligent și organic. Nu trebuie forțată, deoarece excesele nu reprezintă niciodată cea mai bună soluție. Cu siguranță, vom vedea o creștere a soluțiilor hibride, o orientare mai puternică către tehnologie inteligentă, eficiență și optimizare, în loc de simpla creștere a capacităților brute. Aceasta este direcția în care ne canalizăm energia.

Ce surse de finanțare aveți în vedere pentru extindere și inovare în perioada următoare?

Având în vedere că activitatea noastră este bazată pe proiecte, finanțarea acestora reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte asupra cărora ne concentrăm. Proiectele noastre au valori foarte mari, iar unele dintre ele se desfășoară pe o perioadă mai lungă de un an, ceea ce face ca finanțarea de proiect să fie o necesitate strategică pentru noi.

Acest tip de finanțare nu este neapărat un produs standard pe piața bancară din România, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să fim parte din acest program sub umbrela Raiffeisen Bank. Suntem convinși că, lucrând mai aproape unii de alții, vom ajunge să ne cunoaștem mai bine – o înțelegere care, altfel, ar fi fost dificil de realizat. Scopul nostru este să identificăm necesitățile fiecărei părți implicate și să găsim cea mai bună cale de colaborare.

Raiffeisen Bank este un jucător important pe piața energiei verzi, la fel ca și noi, așa că avem convingerea că vom găsi împreună – alături și de alți parteneri – o colaborare solidă și eficientă.

Pe lângă finanțarea pe proiect, explorăm și alte metode de finanțare, cum ar fi Fondurile Europene de Dezvoltare sau granturile. Ne gândim chiar și la posibilitatea de a emite obligațiuni (bonduri), iar pe termen mediu, luăm în calcul și un IPO (listare la bursă), care ne-ar putea oferi resursele necesare pentru o consolidare și dezvoltare mult mai puternică. Nu că evoluția noastră de până acum nu ar fi fost solidă, dar este clar că resursele financiare sunt un element esențial al oricărei afaceri aflate în expansiune.

