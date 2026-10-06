Cinci abonamente digitale care chiar merită banii, în newsletter-ul Good Tech de pe 7 octombrie

De ceva ani încoace, au devenit tot mai numeroase ofertele de abonamente la tot felul de servicii online pe care tot sunt tentat să le accesez. Care cred că își merită cu adevărat banii aflați din ediția de miercuri, 7 octombrie, a newsletter-ului Good Tech.

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Atunci când e nevoie să mai strângem cureaua, primul lucru la care ne uităm tind să fie abonamentele digitale, văzute, evident, ca o cheltuială extra care cu siguranță nu e necesară. Așa că am stat și m-am gândit dacă ar fi să aleg cinci abonamente la care nu ar trebui renunțat, care ar fi acelea? Care sunt abonamentele care chiar își merită banii?

Ce ar trebui să îmi ofere un abonament ca să mă facă să nu renunț la el? Nu cred că ar trebui să fie ceva fără de care chiar nu aș putea trăi. Ar fi un standard imposibil de aplicat. Evident că pot trăi fără oricare dintre abonamentele de pe această listă.

Însă cred că ar trebui ori să îmi rezolve o problemă suficient de des încât să simt imediat că-mi lipsesc după ce le opresc, ori să-mi satisfacă o nevoie (oricât de pompos ar suna) intelectuală.

În ediția de mâine, 7 octombrie, a newsletter-ului Good Tech ne uităm la ce abonamente ne fac viața mai ușoară sau mai frumoasă și chiar merită o mică parte din bugetul nostru lunar.