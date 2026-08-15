Cinci ani de când talibanii au revenit la putere, iar criză umanitară din Afganistan e tot mai gravă

Talibanii au marcat sâmbătă cinci ani de la revenirea la putere în Afganistan, prin ceremonii şi o paradă organizată la Kabul, în timp ce organizaţiile internaţionale avertizează că ţara se confruntă cu o criză umanitară tot mai gravă, notează agenția Reuters, citată de News.ro.

În faţa fostei ambasade a Statelor Unite din Kabul, vehicule blindate ale talibanilor au participat la o paradă cu steaguri şi bannere, autorităţile prezentând aniversarea drept „o zi a victoriei” asupra dominaţiei occidentale.

Ministrul de Interne, Sirajuddin Haqqani, a declarat că revenirea talibanilor la putere a fost rezultatul „moralului, curajului” şi „ajutorului divin”, recunoscând însă că există în continuare probleme.

Milioane de fete nu mai au acces la educaţie

Organizaţiile pentru drepturile omului critică în special restricţiile impuse femeilor şi fetelor după revenirea talibanilor la putere, în august 2021.

Potrivit UNESCO, 2,5 milioane de fete şi tinere au fost excluse din învăţământul secundar şi universitar. Date publicate de ONU arată, de asemenea, că jumătate dintre femeile afgane îşi părăsesc locuinţele doar o dată sau de două ori pe lună.

Talibanii susţin că respectă drepturile femeilor în conformitate cu legea islamică Sharia.

După cinci ani, guvernul taliban rămâne în mare parte nerecunoscut internaţional, Rusia fiind singura ţară care l-a recunoscut oficial.

Cu toate acestea, Kabulul încearcă să-şi extindă relaţiile diplomatice şi economice, iar ceremonii dedicate aniversării sunt aşteptate şi în Pakistan, China, Uzbekistan, Iran, Turcia şi Malaysia.

Criza umanitară se agravează

Comitetul Internaţional de Salvare avertizează că nevoile umanitare din Afganistan au ajuns la un nivel record, pe fondul secetei, cutremurelor şi deportării afganilor din ţările vecine, în special Iran şi Pakistan.

Numărul persoanelor care au nevoie de ajutor umanitar a crescut cu 3,5 milioane faţă de 2021, în timp ce finanţarea internaţională s-a redus.

Situaţia de securitate rămâne, de asemenea, fragilă. În ultimele săptămâni au avut loc mai multe asasinate ale unor oficiali regionali, inclusiv un atac revendicat de gruparea Stat Islamic în provincia Badakhshan.

Reprezentanţii ONU avertizează că stabilitatea Afganistanului nu poate fi asigurată doar prin absenţa unui conflict major, ci depinde şi de dezvoltarea economică şi de respectarea drepturilor tuturor afganilor.