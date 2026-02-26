Cinci candidați pentru cele două funcții de procuror-șef adjunct al DIICOT. Interviurile, susținute azi la Ministerul Justiției

Candidații pentru ocuparea celor două funcții de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) susțin, joi, interviurile în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției, scrie Agerpres.

Este vorba despre:

Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara

Alex-Florin Florența, actualul procuror general

Claudia-Ionela Curelaru, procuror-șef adjunct al DIICOT

Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța

Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT.

Miercuri s-au desfășurat cu candidaţii pentru conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, în fața Comisiei constituite la Ministerul Justiției.

Inițial, tot cinci procurori vizau șefia DIICOT, însă Bogdan Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar București, și-a retras candidatura miercuri în momentul în care aveau loc interviurile cu candidații.

El a motivat decizia prin faptul că există printre contracandidați „profesioniști remarcabili” și o numește aici pe Ioana Albani, actual procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT.

Pîrlog a precizat că își menține candidatura pentru funcția de procuror-general al României, pentru care a dat luni interviu în fața comisiei de la Ministerul Justiției.

În cursa pentru șefia DIICOT au rămas: Ioana-Bogdana Albani, procuror-șef serviciu în cadrul DIICOT – structura centrală, Alina Albu, actualul procuror-șef al DIICOT, Antonia Diaconu, procuror-șef serviciu la DIICOT Pitești, și Codrin-Horațiu Miron, procuror-șef serviciu la DIICOT Timișoara.

Potrivit Ministerului Justiției, timpul de susținere a proiectului pentru exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere este de maximum 30 de minute și timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de cel mult o oră.

Conform calendarului estimativ, rezultatele selecției vor fi publicate la data de 2 martie. Tot atunci, propunerile motivate ale ministrului Justiției vor fi înaintate Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în vederea emiterii avizului consultativ.