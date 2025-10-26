Cinci motive serioase care îi țin pe cumpărători departe de mașinile electrice și cinci avantaje care le pot schimba decizia. „Mobilitatea electrică nu se vinde cu idealuri, ci cu prețuri!”

Europenii nu sunt convinși pe deplin de avantajele mașinilor electrice și au motive temeinice pentru a le refuza pentru moment. Cel mai recent studiu pe tema automobilelor electrice relevă care sunt în acest moment, în 2025, argumentele principale pentru care cumpărătorii de automobile nu aleg mașinile cu propulsie exclusiv pe baterii și care sunt principalele avantaje pentru care ar lua această decizie.

Chiar dacă motivele reticenței europenilor în fața automobilelor electrice sunt cunoscute de mai mult timp, campaniile de informare și evoluția tehnologiilor cu care acestea sunt echipate au determinat schimbări importante în percepția cumpărătorilor de automobile din Europa.

Citește continuarea pe Profit.ro.