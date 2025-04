Cinci persoane au murit după ce s-au înecat în valuri uriașe, în Australia, și alte două sunt date dispărute

Cinci persoane s-au înecat în valurile uriașe care au lovit mai multe zone din Australia la începutul weekendului, iar alte două sunt date dispărute în largul coastelor statelor New South Wales și Victoria, relatează BBC.

Un bărbat a fost găsit fără suflare în ocean, sâmbătă, în sudul statului New South Wales, la o zi după ce un pescar în vârstă de 58 de ani și alți doi bărbați au fost găsiți morți.

Salvatorii caută un bărbat care a fost luat de valuri în apropiere de Sydney. Tot vineri, o femeie s-a înecat, iar un bărbat este dat dispărut după ce grupul din care făceau parte a fost luat de mare în San Remo, în statul Victoria.

„Una dintre femei a reușit să ajungă înapoi la țărm, dar cealaltă femeie și bărbatul nu au reușit,” a declarat poliția din Victoria, citată de BBC.

Wild surf conditions in Australia.



Footage shows powerful metre high waves with white wash covering the beach.



The Bureau of Meteorology has warned of large waves and possible coastal erosion for the NSW coast.#Waves #SevereWeather #Australia #BOM #NSW #Floods pic.twitter.com/lvpxJMuNn3