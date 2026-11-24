Cinci persoane cu vârste cuprinse între 26 și 53 de ani au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT în dosarul fotografiilor false cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta, publicate de Elena Lasconi în mai 2025, cu trei zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale. Anchetatorii susțin că inculpații au determinat-o pe Lasconi să le publice, fără ca aceasta să știe că sunt false.

Cei cinci sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și participație improprie, în forma instigării, la comunicarea de informații false.

Potrivit DIICOT, gruparea s-a constituit începând cu luna martie 2025, „în scopul de a realiza, cu ajutorul unor actori (deghizați), un material video cu privire la o presupusă întâlnire conspirată dintre doi candidați la președinția României și un general în rezervă”.

Anchetatorii afirmă că, în aprilie 2025, inculpații au finanțat și produs materialul video, acționând pe paliere diferite, sub coordonarea unui bărbat de 53 de ani. Aceștia au închiriat spațiul pentru filmări, au contractat actori, costumier și machior, au montat înregistrarea și au realizat și prelucrat fotografii din aceasta.

„Au pus în pericol securitatea națională, prin influențarea votului alegătorilor”

„Ulterior, după realizarea materialului video, cunoscând caracterul fals al acestuia, inculpații au determinat o altă persoană, implicată în procesul electoral, să posteze, la data de 01.05.2025, cinci fotografii prelucrate din respectivul material video, fără ca aceasta să cunoască caracterul fals al acestora, pe o rețea de socializare, punând în pericol securitatea națională, prin influențarea votului alegătorilor, având în vedere prezentarea către publicul larg, cu puțin timp înaintea primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din luna mai 2025, a unei situații necorespunzătoare realității cu privire la doi candidați la alegerile prezidențiale”, se arată în comunicatul de presă al DIICOT care nu menționează numele celor 3 candidați în alegerile prezidențiale sau al fostului nr. 2 în SRI, Florian Coldea.

Procurorii mai acuză că membrii grupării „au făcut eforturi financiare și logistice pentru ca materialul finit să fie cât mai real posibil, actorii fiind machiați în mod profesionist, astfel încât să semene cât mai bine cu persoanele reale, au fost folosite același tip de autoturisme utilizate de persoanele reale, filmarea a fost realizată pe timp de noapte, de la distanță, cu lumină redusă, iar ulterior editată, prin aplicarea unor imagini ale fețelor persoanelor reale”.

„Din actele de urmărire penală a rezultat că inculpații au dorit să obțină un material care să fie credibil, suficient de bine realizat pentru a convinge martora să posteze imaginile ce i-au parvenit prin poșta electronică și totodată, ca prin distribuirea acestuia să influențeze votul alegătorilor”, încheie procurorii.

Dosarul a fost înaintat Curții de Apel București.