O bandă de români, condamnată la zeci de ani de închisoare în Scoția pentru viol și exploatare sexuală. „Pentru că nu faci bani, stai toată ziua în copac”

Cinci români, patru bărbați și o femeie, au fost condamnați în Scoția la pedepse cuprinse între 8 și 24 de ani de închisoare pentru că au violat și abuzat sexual zece femei, pe care le drogau și le exploatau în apartamente din orașul Dundee din Scoția, relatează BBC.

Gruparea era condusă de Marian Cumpănășoiu, în vârstă de 38 de ani. Alături de el au fost condamnați Remus Stan (35 de ani), Cristian Urlățeanu (41 de ani), Cătălin Dobre (45 de ani) și Alexandra Bugonea (35 de ani), toți fiind găsiți vinovați de 30 de capete de acuzare la Înalta Curte din Glasgow.

Cumpănășoiu a primit o pedeapsă de 24 de ani de închisoare, Urlățeanu, 20 de ani, Stan, 12 ani, Dobre, 10 ani, iar Bugonea, opt ani.

Judecătorul a declarat că membrii grupării române au profitat de vulnerabilitatea femeilor și au agravat-o prin faptele lor. „Le felicit pe aceste femei pentru că au reușit, în măsura posibilului, să-și recapete controlul asupra propriilor vieți”, a adăugat acesta.

Magistratul a precizat că decizia privind deportarea va aparține Ministerului de Interne britanic, însă este probabil ca cei cinci să fie expulzați după executarea pedepselor. Trei dintre ei, Cristian Urlățeanu, Cătălin Dobre și Alexandra Bugonea, au fugit inițial din țară, dar au fost localizați și extrădați înapoi în Scoția din Belgia și Cehia pentru a fi judecați.

În procesul care a durat șase săptămâni, jurații au auzit mărturii detaliate despre modul în care femeile au fost abuzate și exploatate.

Marian Cumpănășoiu a fost găsit vinovat de zece fapte de viol, iar Cristian Urlățeanu de șase. Cumpănășoiu a mai fost condamnat și pentru trafic de persoane prin constrângerea unei femei să se prostitueze, precum și pentru două capete de acuzare privind administrarea unui bordel.

Remus Stan a fost găsit vinovat de patru violuri, Cătălin Dobre de două, iar Alexandra Bugonea a fost condamnată pentru un viol și pentru activitate sexuală ilegală cu o altă femeie.

Cumpănășoiu, descris de victime drept „complet nemilos”

Poliția scoțiană a descoperit activitatea grupării de români în timpul unei operațiuni care viza traficul de femei aduse în Dundee din Europa de Est. Ancheta a arătat însă că proxeneții exploatau și femei locale, vulnerabile, pe care le manipulau cu cadouri și droguri, inclusiv cocaină crack.

Unii dintre membrii grupării lucrau legal ca livratori de mâncare, dar în același timp racolau tinere pe care le constrângeau să întrețină relații sexuale și le încurajau să aducă și alte prietene, în schimbul drogurilor.

Victimele erau obligate să participe la „jocuri sexuale”, iar liderul, Marian Cumpănășoiu, a fost descris de procurori ca un „proxenet care zâmbea sfidător”, cu un comportament de „prădător” față de femei.

După condamnare, procurorii au publicat o filmare în care acesta apare cântând în mașină piesa „P.I.M.P.” a lui 50 Cent.

Una dintre victime a fost forțată să se prostitueze după ce Cumpănășoiu și Remus Stan i-au creat un profil pe un site și o duceau să se întâlnească cu bărbați. Femeii i s-a promis că va câștiga „mulți bani”, însă Cumpănășoiu s-a arătat ulterior furios că nu obține suficient.

În telefonul lui a fost găsit un videoclip în care femeia apare urcând într-un copac, iar el o amenința spunând: „Pentru că nu faci bani, stai toată ziua în copac”. Cumpănășoiu și Stan au violat, de asemenea, femeia.

Liderul grupării, Marian Cumpănășoiu, a fost descris de una dintre victime drept „complet nemilos”, în timp ce o altă femeie a spus că se simțea „dezgustată” de el. Cumpănășoiu a susținut în fața instanței că i-a oferit unei tinere cocaină crack „din politețe”.

Alexandra Bugonea, care practica prostituția în Dundee, a recunoscut că organiza „petreceri sexuale” în apartamentul ei.

Una dintre victime a povestit însă că a văzut-o pe Bugonea semi-dezbrăcată și participând, alături de partenerul ei de atunci, Cristian Urlățeanu, la un viol.

Întrebată în instanță despre acuzațiile de agresiune sexuală, Bugonea a răspuns: „Sunt femeie, de ce aș vrea să o violez?”. Ea a negat și că femeile veneau la ea din cauza dependenței de droguri, susținând că le considera „prietene”.

Alte mărturii au arătat că Urlățeanu, Remus Stan și Cătălin Dobre au violat o altă femeie.