„Cinci zile să scăpăm de acolo”: Remarcabila poveste a unui soldat ucrainean rănit pe front

După ce a fost rănit la picior de o dronă de atac pe linia frontului din estul Ucrainei, Surovyi, un soldat ucrainean în vârstă de 40 de ani, știa că fuga sa spre un loc în care să fie în siguranță va fi plină de pericole, scrie Reuters.

În cele din urmă, a fost vorba de cinci zile în care s-a târât prin mărăcini, s-a ascuns în șanțuri și s-a acoperit cu crengi și pământ pentru a scăpa de „ochii” dronelor rusești de supraveghere și de atac care bâzâiau în aer în căutare de ținte.

„Mi-a amorțit piciorul, nici măcar nu știu cum să numesc ce simțeam, dar am înțeles că este inutil și i-am spus camaradului meu: hai să plecăm de aici sau vom fi uciși”, și-a amintit el într-un interviu pentru agenția internațională de presă.

Surovyi, care înseamnă „strict”, este numele lui de luptător, o metodă de identificare folosită în armata ucraineană din motive de securitate.

El și-a spus povestea într-un spital de campanie unde a fost dus de membrii brigăzii sale după ce au reușit să îl preia.

LATEST: After being wounded in the leg by a drone on Ukraine's eastern front, Surovyi, a 40-year-old Ukrainian soldier, escaped Russian surveillance and attack drones searching for targets. pic.twitter.com/9gMBQbxnRR — Ponder (@ponder3485) September 9, 2025

Dronele domnesc peste „zona morții”

Experiența soldatului ucrainean subliniază dificultățile cu care se confruntă ambele armate atunci când operează de-a lungul și în apropierea punctului de contact, dronele reprezentând o nouă și terifiantă amenințare pe câmpul de luptă în cel mai mare conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial.

Surovyi a fost rănit în timp ce lupta în partea de nord a regiunii Donețk, unde forțele ruse au trecut de liniile ucrainene în ultimele săptămâni, apropiindu-se de malurile unui râu vast și de orașele de garnizoană cruciale care se află dincolo.

În Ucraina, numărul mare de drone utilizate de ambele părți, care pot localiza și neutraliza rapid țintele, a creat o așa-numită „zonă a morții” care se poate întinde pe mai mult de zece kilometri de o parte și de alta a liniei de contact, făcând evacuarea răniților extrem de riscantă.

„Ne-a luat cinci zile să scăpăm de acolo”

„După un timp, nu am mai putut merge, m-am târât în patru labe, am urcat și am coborât, tot în genunchi”, a spus soldatul, povestind cum a găsit în cele din urmă un șanț în care să se ascundă și unde s-a acoperit cu pământ și ace de pin.

O altă dronă rusească FPV a încercat să îi lovească pe Surovyi și pe colegul său soldat, dar a ratat, a adăugat el.

„Și așa am plecat de acolo, puțin câte puțin. Ne-a luat cinci zile să scăpăm”, a spus Surovyi.

În primele faze ale războiului la scară largă, medicii de pe câmpul de luptă puteau conduce aproape de linia frontului pentru a evacua rapid victimele. Acest lucru este acum mult mai dificil sub cerul plin de drone.

„Ziua de naștere a fiului meu a fost pe 3 (septembrie), dar eu am fost cel care a primit un mic cadou”, a mai spus Surovyi.