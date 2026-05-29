Cine e consulul general al Rusiei la Constanța, declarat „persona non-grata” după incidentul cu drona / Ultimul eveniment public la care a participat

Andrey Kosilin (dreapta), FOTO: Pagina de Facebook a Consulatului General al Rusiei la Constanța

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că România a decis să îl declare „persona non-grata” pe consulul Rusiei la Constanța și că reprezentanța diplomatică a Rusiei la Constanța va fi închisă. Decizia a fost luată după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc de apartamente din Galați.

Ultimele informații privind căderea dronei rusești pe teritoriul României sunt transmise LIVETEXT pe HotNews.

Deși președintele Nicușor Dan nu l-a numit pe diplomatul rus, site-ul MAE arată că este vorba de Andrey Kosilin. Acesta a fost numit în funcția de consul al Rusiei la Constanța în ianuarie 2023.

Presa rusă arată că acesta a absolvit în 1991 cursurile Universității de Stat din Moscova, cu specializarea Relații Internaționale.

El a intrat în corpul diplomatic al Rusiei în același an și deține din 2012 rangul diplomatic de consilier de clasa I.

Din 2015 a fost consilier superior în cadrul celui de-al Patrulea Departament European al Ministerului rus de Externe. El a ocupat diverse funcții în aparatul central al Ministerului rus de Externe și în cadrul Ambasadei Rusiei în România, înainte de a fi numit consul general la Constanța.

Consulul rus, eveniment public la Constanța când Rusia sărbătorea „Ziua Victoriei”

El a participat chiar mai devreme în cursul acestei luni la un eveniment public la Constanța, când în Rusia era sărbătorită victoria în Al Doilea Război Mondial.

„Cu ocazia celei de-a 81-a aniversări a Marii Victorii, la cimitirul militar sovietic din Constanța, redeschis după lucrări de amenajare, a avut loc o ceremonie solemnă organizată de Consulatul General”, nota pagina de Facebook a acestuia.

Potrivit sursei citate, la eveniment au participat „compatrioți, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, membri ai filialelor regionale ale motoclubului „Lupii de Noapte” și locuitorii implicați ai orașului”.

„Consul General al Federației Ruse la Constanța Andrey Kosilin le-a reamintit invitaților despre sacrificiul predecesorilor noștri și despre importanța păstrării memoriei istorice despre Marele Război pentru Apărarea Patriei”, mai transmitea consulatul rusesc în data de 9 mai.

Anunțul lui Nicușor Dan

Președintele a subliniat în declarații făcute vineri după-amiaza pentru presă că „întreaga responsabilitate” privind căderea dronei asupra blocului din Galați „aparține Rusiei”, motiv pentru care a anunțat:

„Consulul general al Federației Ruse de la Constanța a fost declarat persona non-grata și Consulatul General al Federației Ruse la Constanța se va închide”.

Președintele a subliniat că România se va întâri prin programul SAFE pe zona de apărare antiaeriană. „ Contractele se semnează zilele astea, și livrarea o să o avem într-un an sau doi”.

Președintele Nicușor Dan a lăudat intervenția autorităților de după producerea incidentului din municipiul Galați.

„Reacția pe zona de apărare civilă de azi noapte a fost una foarte rapidă, și domnul ministru de interne ne-a prezentat măsurile care au fost deja luate pentru toată zona potențial afectată – sporire de număr de oameni și toate celelalte măsuri, deci pe zona aceasta suntem pregătiți.”, a precizat Nicușor Dan.