Cine e Dionisie Kenan Wang, primul preot chinez care va sluji în Biserica Ortodoxă Română

Diaconul chinez Dionisie Kenan Wang, teolog și istoric, va sluji la Biserica „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca, după ce a fost hirotonit de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, la sfârșitul slujbei oficiată în Catedrala Mitropolitană din municipiu, relatează Cluj24.

El este primul preot de origine chineză care va sluji într-o biserică din țara noastră. Are 31 de ani și este căsătorit din 2019, conform datelor publicate pe pagina sa de Facebook.

Fostul purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, Vasile Bănescu, a subliniat că este un moment unic.

„Născut în China, crescut în Brazilia, format academic în România – prin studii universitare de istorie și de teologie ortodoxă la Universitatea din București –, Dionisie Kenan Wang nu a ajuns la Ortodoxie din inerția unei credințe moștenite. A ajuns la ea pe calea libertății, a căutării și a cercetării, inclusiv de sine – o cale îndelungată și exigentă, deopotrivă intelectuală și spirituală. Trei continente, trei culturi, o singură credință”, a scris Bănescu, într-un mesaj pe Facebook.

El a indicat că ridicarea lui Wang la treapta preoției trebuie să fie interpretată și într-o altă notă și nu tratată ca o „curiozitate exotică”.

Dionisie Kenan Wang a fost hirotonisit. Sursă foto: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului

„Merită consemnat nu doar pentru că este o premieră în Biserica Ortodoxă Română, ci și pentru că spune ceva esențial despre societatea românească. Aceasta este – și trebuie să rămână – una „deschisă”, democratică, în care un om venit de foarte departe spre România și spre Ortodoxie găsește în ele ospitalitate, inclusiv liturgică, iar, în cazul lui Kenan, și un altar”, a spus Bănescu.

El a indicat și unde se află biserica la care va sluji părintele Dionisie Kenan Wang.

„La acest Sfânt Altar, eruditul și blândul părinte Dionisie Îl va sluji pe Hristos cu onestitate, cu rafinament de cărturar și cu reală vocație misionară. Este altarul bisericii „Schimbarea la Față” (subsol), de pe Bulevardul Eroilor nr. 24–26, din Cluj-Napoca: o biserică smerită, dar generos deschisă tuturor, în care se va săvârși în duminici și sărbători Sfânta Liturghie, se vor ține cateheze, conferințe și alte întâlniri religios-culturale, atât în limba română, cât și în limba engleză”, a spus fostul purtător de cuvânt al BOR.

Visa din 2023 să devină preot

Dionisie Kenan Wang a declarat pentru Formula AS, în 2023, când era doctorand în istorie și student la teologie, că a studiat mai multe religii până a ajuns la creștinism și a ales ortodoxia în detrimental catolicismului deoarece a apreciat „felul orthodox de a privi credința”.

El a fost botezat ortodox în România, un moment despre care spune că a simțit „o siguranță, o liniște, simt că, în sfârșit, supra­vie­țui­rea nu mai este o temă pentru mine”.

El și-a ales numele Dionisie la botez

Wang visa încă de pe băncile facultății de Teologie să devină preot.

„Eu am vrut să studiez teologia ortodoxă încă de la început, de când am venit în România, dar pentru că nu eram botezat, n-am fost acceptat. Așa că am dat la istorie, unde am început și un doctorat, iar apoi la teologie, abia anul trecut. Mi-aș dori mult să fiu preot, este un fel de a trăi închinat lui Dumnezeu și vreau să mă apropii de El, în loc să mă ocup de ceva mai lumesc. Consider că preoția este sau ar trebui să fie percepută ca un stil de viață, nu ca un trofeu, nici ca un sacrificiu care presupune o stare împovărată, și nici ca o profesie din care se câștigă pâinea familiei. Preoția este stilul de viață al celor care nu se pot simți împliniți decât ocupându-se de cele dumnezeiești”, spunea Wang în 2023.