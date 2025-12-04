Cine e motociclistul care a intrat pe linia de tramvai 41, ca să scape de traficul din București. Polițiștii îl caută pe cascadorul care fuge de tramvai pe traverse

Un motociclist este protagonistul unui moment care poate fi considerat momentul anului în traficul din București, unde zilnic poți fi martor al celor mai neașteptate sau mai periculoase situații.

Aseară, ca să scape de traficul infernal, a intrat pe calea de rulare a tramvaiului 41, așa-numitul metrou ușor al capitalei.

A intrat, dar nu a mai avut pe unde să iasă, în condițiile în care cea mai mare parte a traseului liniei 41 este îngrădită.

Aventura lui a fost filmată de bucureșteni, iar înregistrarea video a devenit, instantaneu, virală, iar acum e căutat de polițiștii bucureșteni.

Vezi întreaga poveste pe B365.ro.