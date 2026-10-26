Cine e norocosul care a câștigat peste 3.300.000 de euro la LOTO 6/49. El și-a ridicat premiul

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de joi, 22 octombrie 2026, în valoare de peste 17,761 milioane de lei (peste 3,32 milioane de euro), și-a ridicat banii, a informat, luni, Loteria Română, scrie Agerpres.

O mare parte din suma câștigată va rămâne la stat, adică aproximativ 40%, sub formă de impozit. După achitarea impozitului de aproximativ 7,1 milioane de lei, norocosul va rămâne cu aproximativ 10,65 milioane de lei, adică 2,1 milioane de euro.

Potrivit Loteriei Române, acesta este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.



„Am perseverat și am sperat că voi câștiga. Aveți încredere, jucați în continuare, așa cum voi face și eu!”, a declarat acesta, conform sursei citate.



Câștigătorul este din Prahova, are în jur de 50 de ani și joacă la loterie de peste 20 de ani. În ultimii ani joacă online aceleași numere care au semnificație personală. Acesta a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a obținut doar câștiguri mici.

Numerele câștigătoare au fost 5, 17, 29, 7, 8, 4.



Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49, prețul biletului fiind de 24,50 de lei.



Câștigătorul nu a dorit să-și facă publică identitatea.