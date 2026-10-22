S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, cu un bilet de 24,50 lei. Câți bani va încasa norocosul

La tragerea Loto 6/49 de joi s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de peste 3,32 milioane de euro.

„La tragerea Loto 6/49 de astazi, 22.10.2026, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro)”, a anunțat Loteria Română într-un comunicat de presă.

Biletul norocos a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro și a costat 24,50 de lei.

Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49.

Numerele câștigătoare au fost 5, 17, 29, 7, 8, 4.

O mare parte din suma câștigată va rămâne la stat, adică aproximativ 40%, sub formă de impozit.

Potrivit Loteriei Române, acesta este al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.

Conform regulamentului jocului, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile de la data tragerii pentru a-și revendica premiul.

Ultima dată, marele premiu a fost câștigat pe 13 august 2026, când un jucător a obținut cel mai mare premiu din istoria loto 6/49, 10 milioane de euro. Biletul câștigător fusese plasat în Oradea.