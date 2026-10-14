Cine este Alexandru Stoica, surpriza PSD la șefia unui minister strategic în guvernul Niculescu

Alexandru Stoica este propunerea oficială a Partidului Social-Democrat pentru conducerea unui portofoliu strategic în guvernul premierului desemnat, Luca Niculescu.

Consiliul Politic Național al PSD a aprobat propunerile de miniștri social-democrați pentru Cabinetul Luca Niculescu, a anunțat miercuri președintele social-democraților, Sorin Grindeanu. „PSD va face o evaluare a Guvernului Niculescu după primele șase luni de guvernare”, a adăugat liderul PSD.

Grindeanu a prezentat, într-o declarație de presă, cele 11 propuneri ale PSD pentru Cabinetul Niculescu.

Printre aceștia se numără și Alexandru Stoica, propus ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Cine este Alexandru Stoica

Marcel-Alexandru Stoica provine din județul Buzău și este un politician din noua generație a Partidului Social-Democrat.

Inginer de profesie, Alexandru Stoica și-a construit cariera aproape exclusiv în administrația publică. A lucrat în Ministerul Dezvoltării încă din perioada 2017–2019, ca subsecretar de stat, iar în septembrie 2020 a fost numit administrator public al județului Buzău.

La sfârșitul anului 2021, prin decizie a premierului Nicolae Ciucă, a devenit secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, funcție din care a coordonat și avizat proiecte finanțate prin programele naționale de investiții destinate autorităților locale din întreaga țară.

El a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Dezvoltării până în aprilie 2026. Din această funcție guvernamentală, el a gestionat direct relațiile instituționale cu primăriile din întreaga țară pentru proiecte urbane.

În 2025, Alexandru Stoica a fost numit membru al Consiului de Administrație al CFR SA, după vacantarea acestui post în urma decesului lui Gheorghe Udriște, potrivit clubferoviar.ro.

Ziarul Puterea scria, în 2022, că Marcel-Alexandru Stoica este fiul primarului din Pănătău, Alexandru Marcel Stoica, fratele Roxanei Robu, secretara șefului CJ Buzău, cumnatul lui Sorin Robu de la DRDP Buzău și nașul lui Marian Ghiveciu, fost deputat PSD.

„Cred că acesta este rostul Consiliului Județean și, împreună cu domnii vicepreședinți, mai nou și cu domnul administrator public Alex Stoica, care s-a alăturat echipei, vom căuta cele mai bune soluții pentru a ieși în întâmpinarea agenților economici”, spunea Marcel Ciolacu anul acesta, citat de Reporter Buzoian.

De asemenea, Stoica a primit posturi de conducere în mai multe Consilii de Administrație importante (precum Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijloci (FNGCIMM), notează G4Media.ro.

Ce avere are

Potrivit declarației lui de avere, citată de G4Media, Alexandru Stoica deține peste 12,5 hectare de teren agricol în localitatea Panateu din județul Buzău prin achiziții între 2011 și 2023.

Alături de soție, Mădălina Stoica, consilier la Camera Deputaților, are în proprietate un teren de 1.024 de metri pătrați și o casă de 373 de metri pătrați construită în localitatea Vernești, județul Buzău, două terenuri în intravilanul Bucureștiului de 64 de metri pătrați, precum și un apartament de 228 de metri pătrați în Capitală.

Alexandru Stoica și soția lui au obținut 10.732 de lei în 2025 dintr-un contract de închiriere și 22.454 de lei ca subvenție de la APIA în calitate de producător agricol.