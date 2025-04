Cine este Alexandru Vasile, judecătorul Curții de Apel Ploiești care a suspendat hotărârea CCR

Alexandru Vasile este judecător la secția de Contencios Administrativ și Fiscal din cadrul Curții de Apel Ploiești. Secția este condusă de judecătoarea Maria Stoicescu.

Vasile a fost judecător la Tribunalul Prahova, înainte de a ajunge la Curtea de Apel, iar între 2013 și 2017 a fost detașat la Ministerul Justiției.

Judecătorul are un apartament în Ploiești și conduce o Skoda Octavia din 2007. El are un salariu de 205.000 lei pe an și are active financiare în valoare de 200.000 lei, conform celei mai recente declarații de avere.

Acesta este necăsătorit.

Curtea de Apel Ploiești a decis suspendarea și anularea hotărârii CCR privind anularea alegerilor

Curtea de Apel Ploiești a dispus joi, 24 aprilie, să suspende executarea și să anuleze Hotărârea nr. 32 din 6 decembrie 2024, prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale de anul trecut. Decizia poate fi atacată în cinci zile de la pronunțare, scrie pe portalul instanței, iar apelul va fi judecat de Înalta Curte de Justiție și Casație, care, pe 17 ianuarie, a respins definitiv cererea lui Călin Georgescu vizând reluarea turului al alegerilor prezidențiale.

Decizia Curții de Apel Ploiești a fost luată cu zece zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale, ce va avea loc pe 4 mai 2024.

O judecătoare de la Curtea de Apel Ploiești, instanță care a luat această decizie, a explicat pentru HotNews că cererea principală către instanță a fost anularea deciziei Curții Constituționale, iar decizia instanței, nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea Supremă.