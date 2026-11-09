Cine este Alice Huang, femeia din China suspectată că l-a spionat pe șeful companiei Nvidia, în timpul unei relații amoroase

Directorul executiv al companiei Nvidia a admis duminică că a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri despre care autoritățile americane au stabilit că lucra pentru serviciile secrete chineze.

Alice Huang, directoarea unei companii din domeniul tehnologiei, este femeia suspectată că a spionat în favoarea Chinei în timpul unei relații amoroase cu Jensen Huang, șeful gigantului american Nvidia, specializat în cipuri pentru inteligență artificială (AI), potrivit unor informații apărute în presă.

Informațiile publice despre această femeie, cunoscută și sub numele de Huang Le, sunt puține.

Ea este șefa unei companii cu sediul în Singapore, specializată în centre de date, numită Megaspeed International, care cumpăra cipuri Nvidia, potrivit AFP.

Nvidia a demarat o anchetă independentă în urma informațiilor publicate de presă.

Compania, una dintre cele mai valoroase din lume, a declarat că consiliul său de administrație nu are motive să creadă că secretele companiei sau securitatea națională ar fi fost compromise, adăugând că directorul general este hotărât să continue să conducă compania.

Un avertisment pentru administrația Trump

New York Times a scris că oficialii serviciilor de informații americane consideră că Alice Huang, o cetățeană chineză, a fost recrutată de Beijing pentru a culege informații despre șeful Nvidia.

Potrivit New York Times, în primăvara anului trecut, secretarul de stat Marco Rubio ar fi coordonat redactarea unei note care avertiza administrația Trump cu privire la relația lui Huang cu femeia de afaceri chineză.

Jensen Huang, șeful Nvidia, este născut în Taiwan și are 63 de ani. În ciuda numelui de familie comun, cei doi nu au vreo legătură de rudenie.

NY Times, citând persoane informate cu privire la operațiunea de supraveghere, a afirmat că Alice Huang vorbește bine limba engleză și are relații solide la cel mai înalt nivel al industriei globale a cipurilor pentru inteligență artificială.

Sectorul este extrem de sensibil, având în vedere că Statele Unite și China se află într-o cursă pentru dezvoltarea de sisteme avansate de inteligență artificială cu potențiale aplicații militare.

Cine este Alice Huang

O căutare online a scos la iveală un scurt profil al lui Alice Huang, însoțit de fotografia ei, într-o bază de date a fondurilor chineze.

Acesta enumera locurile de muncă anterioare, inclusiv la banca HSBC, precum și în calitate de jurnalistă pentru posturile de televiziune chineze CCTV și Hunan TV, scrie CNA.

Alice Huang și Jensen Huang. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Ulterior, potrivit NY Times, ea s-a alăturat unui fond cu sediul în Shanghai care are legături cu investitori bogați și companii din domeniul tehnologiei implicate în proiecte de centre de date în China, potrivit unei analize a registrelor corporative și comerciale realizată de platformele WireScreen și Sayari, precum și unei analize efectuate de Centrul pentru Studii Avansate în Domeniul Apărării, o organizație non-profit din Washington.

Această rețea de companii a contribuit la construirea unui centru de date de mari dimensiuni în afara orașului Shanghai, care deservește compania chineză Tencent.

De asemenea, are legături financiare cu instituțiile militare chineze, prin intermediul unei investiții într-o filială de securitate cibernetică a China Electronics Technology Group, unul dintre cei mai mari producători de tehnologie militară din țară.

Care este legătura dintre cei doi?

Relatările presei au arătat că cei doi aveau o relație apropiată, iar Jensen Huang le-a spus duminică angajaților Nvidia că îi „pare nespus de rău” că „nu i-a fost fidel soției sale”.

O fotografie de la o petrecere a industriei din 2024, postată pe LinkedIn, pare să-l înfățișeze pe șeful Nvidia, îmbrăcat într-o jachetă de piele, așezat lângă o femeie cu părul lung, despre care se crede că este Alice Huang.

În anul următor, amândoi au participat la o cină organizată de Jensen Huang la un restaurant chinezesc din Taipei, în cadrul Computex, cea mai importantă expoziție de tehnologie de pe insulă.

Jurnaliștii stăteau în fața restaurantului, filmând prin geamurile și ușile de sticlă, în timp ce Jensen Huang și o femeie identificată ca fiind Alice Huang, care purta o rochie roz, se amestecau printre ceilalți invitați.

La un moment dat, se poate observa cum Jensen Huang își pune brațul în jurul taliei lui Alice Huang, în timp ce ea îl sărută pe obrazul drept, după cum arată transmisiunile live de pe rețelele sociale.

De asemenea, Alice Huang este surprinsă urmându-l pe șeful Nvidia în timp ce acesta reintră în restaurant după ce a vorbit cu jurnaliștii din exterior.

Ulterior, cei doi părăsesc restaurantul în aceeași mașină.

Ce este Megaspeed?

Megaspeed a fost înființată în 2023, când o companie chineză de jocuri online și-a separat filiala din Singapore.

Cu puțin timp înainte, guvernul SUA emisese prima sa interdicție generală privind vânzarea de cipuri de inteligență artificială către China.

Huang era înregistrată ca directoare generală a Megaspeed la momentul înființării acesteia, iar ulterior s-a prezentat drept directoare executivă a companiei.

Potrivit informațiilor citate de The Guardian, Megaspeed ar fi achiziționat cipuri de la Nvidia în valoare de miliarde de dolari în ultimii doi ani.

Megaspeed International închiriază putere de calcul altor companii pentru antrenarea și rularea sistemelor de inteligență artificială.

Site-ul web al Megaspeed menționează că aceasta este „un partener de afaceri cheie al diviziei de cloud computing a Nvidia în regiunea Asia-Pacific”.

Pe LinkedIn, se precizează că are birouri în Singapore, Malaezia și Indonezia, cu aproximativ 2-10 angajați și 25 de „membri asociați”.

Când AFP a sunat la numărul afișat pe site-ul Megaspeed, persoana care a răspuns a spus că nu cunoaște compania și că numărul respectiv era o linie telefonică rezidențială.

Conform site-ului guvernului din Singapore, firma se numea anterior 7Road International, ceea ce sugerează legături cu compania chineză de jocuri 7Road.

A ajutat Megaspeed China să eludeze restricțiile SUA privind cipurile?

Washingtonul controlează strict exportul către China al celor mai avansate cipuri de siliciu ale companiei Nvidia, invocând atât securitatea națională, cât și concurența, Statele Unite dorind să-și păstreze avantajul.

Pe măsură ce achizițiile de cipuri Nvidia ale companiei Megaspeed creșteau, Jensen Huang și Alice Huang au început să-și petreacă timpul împreună.

Relația lor a devenit un motiv de îngrijorare la Washington, unde oficialii erau deja alarmați de volumul mare al achizițiilor efectuate de Megaspeed.

The New York Times a relatat că guvernul SUA anchetează Megaspeed încă din 2024 în legătură cu posibila redirecționare a cipurilor Nvidia către China.

De asemenea, se pare că firma a făcut obiectul unei anchete din partea autorităților din Singapore, care, potrivit ziarului ny tIMES, au interogat-o pe Alice Huang în 2025.

Anul trecut, Bloomberg News a relatat, de asemenea, despre ancheta din Singapore asupra companiei Megaspeed privind presupusa contrabandă cu cipuri Nvidia către China.

În decembrie 2025, Megaspeed a declarat că articolul publicat de Bloomberg „conține informații înșelătoare și insinuări incorecte, inclusiv sugestii că am fi fost implicați în transferuri ilegale de cipuri”.

Ce spune China, ce a spus Trump

China a respins acuzațiile privind o operațiune de spionaj care îl viza pe șeful companiei Nvidia, calificând aceste afirmații drept „speculații nefondate”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Guo Jiakun, a declarat reporterilor în cadrul unei conferințe de presă zilnice: „Am răspuns deja la acest subiect. Acuzațiile privind spionii chinezi sunt complet nefondate, speculative și menite să denigreze și să defăimeze China.”

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat că nu a mai vorbit cu șeful companiei Nvidia de când au apărut știrile despre anchetă.

„Știu doar că este o persoană de treabă, dar nu se știe niciodată ce se întâmplă”, a spus Trump, adăugând că acesta „a făcut o treabă extraordinară pentru țara noastră”.

Întrebat duminică de reporteri dacă acum își dorește să fi „acționat pe baza informațiilor” la momentul respectiv, Trump a răspuns: „Nu, nu cred. Cred că este un om onorabil.”

O problemă a anchetei Nvidia

În ultimii patru ani, Jensen Huang a devenit maestrul boom-ului din domeniul inteligenței artificiale și cel mai important miliardar din această industrie, potrivit NY Times.

Nvidia, compania pe care a cofondat-o în 1993, controlează aproximativ 90% din piața cipurilor de calculator utilizate în marile proiecte de inteligență artificială care impulsionează economia SUA.

Această poziție dominantă l-a transformat într-una dintre cele mai bogate persoane din lume, precum și într-un aliat al președintelui Trump.

Puțini directori din Silicon Valley, cu excepția lui Elon Musk de la Tesla și a lui Steve Jobs de la Apple, au fost atât de strâns asociați cu companiile lor precum Huang. El gestionează toate aspectele activității Nvidia în calitate de director executiv, iar membrii familiei sale au avansat constant în ierarhia companiei.

Acest control absolut subliniază provocarea cu care se confruntă acum consiliul de administrație al Nvidia, în ancheta sa.

Dacă consiliul de administrație decide să-l sancționeze pe Huang, nu există un succesor evident, nici măcar un candidat intern de marcă, care să preia conducerea uriașei sale companii producătoare de cipuri, observă cotidianul american.