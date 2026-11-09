Șeful Nvidia, investigat de gigantul tech dacă a fost ținta spionajului străin, după ce a recunoscut că a avut o aventură

Nvidia a anunțat duminică începerea unei anchete independente care îl vizează pe Jensen Huang, directorul general și cofondatorul gigantului american din domeniul semiconductorilor. Decizia vine după ce The New York Times a relatat că șeful companiei a avut o relație intimă cu o femeie de afaceri despre care serviciile de informații americane au stabilit că era spioană chineză, relatează AFP și Reuters.

Relația lui Huang cu femeia a devenit un motiv de îngrijorare majoră pentru guvernul SUA după ce, în urma unor operațiuni de supraveghere, s-a descoperit că aceasta transmitea informații direct către Beijing, notează The New York Times.

Dezvăluirea ridică o serie de posibilități extrem de grave, având în vedere că Huang este una dintre cele mai influente figuri ale revoluției din domeniul inteligenței artificiale și un aliat politic apropiat al președintelui american Donald Trump.

Ce spune Nvidia

Într-un comunicat oficial, consiliul de administrație și-a justificat decizia prin „informațiile recente din presă care indică faptul că fondatorul și directorul general Jensen Huang, 63 de ani, a fost ținta unor acțiuni ale serviciilor de informații străine”, fără a preciza originea geografică a acestora sau conținutul lor exact.

Precizând că are în continuare „încredere în Jensen și în echipa sa de conducere”, consiliul a subliniat că șeful companiei „susține pe deplin această anchetă și s-a angajat să coopereze”.

Tot duminică după-amiază, Huang a adresat un mesaj angajaților grupului, obținut de AFP, în care a recunoscut relația extraconjugală și afirmă că îi „pare profund rău”. Cu toate acestea, el nu a oferit detalii suplimentare despre această legătură și nici nu a comentat acuzațiile de spionaj apărute în presă.

Miza anchetei

The New York Times scria la sfârșitul lunii octombrie că o directoare chineză a companiei Megaspeed, Alice Huang (fără nicio legătură de rudenie cu șeful Nvidia, cunoscută și sub numele de Huang Le), era suspectată de serviciile de informații americane că ar fi agent al serviciilor secrete chineze și că ar fi stabilit o relație strânsă cu Jensen Huang.

Firma Megaspeed, cu sediul în Singapore, este suspectată că ar fi deturnat către China cipuri avansate de IA produse de Nvidia, potrivit unor surse anonime citate de publicația americană.

Informațiile au fost calificate de Beijing drept „speculații nefondate”, în timp ce președintele american Donald Trump și-a exprimat sprijinul față de „briliantul” director al Nvidia.

Reacția lui Donald Trump

„Vom examina această chestiune foarte atent”, a declarat Trump, care a fost sfătuit direct de Jensen Huang în materie de inteligență artificială. De altfel, Huang a făcut parte din delegația oficială de oameni de afaceri care l-a însoțit pe liderul de la Casa Albă la Beijing, în luna mai, pentru întâlnirea cu Xi Jinping.

Duminică, înainte de plecarea din Florida, Trump a reiterat că Jensen Huang este „o persoană onestă” și „remarcabilă”, adăugând totuși că „nu se știe niciodată ce se întâmplă”.

„Probabil are o explicație”, a continuat președintele SUA, considerând că Huang a făcut o „treabă extraordinară pentru țară”.

Secretarul de stat american Marco Rubio a refuzat să comenteze cazul, afirmând că este vorba despre o chestiune „internă a companiei”.

Mea culpa lui Huang

În mesajul transmis duminică angajaților, consiliului de administrație, partenerilor și acționarilor, Huang și-a reafirmat „angajamentul total” față de Nvidia.

„Responsabilitatea mea este să vă servesc și să fiu demn de încrederea dumneavoastră. V-am dezamăgit”, a adăugat el în mesajul de „mea culpa” adresat familiei și companiei.

Un purtător de cuvânt al grupului a declarat pentru AFP că „veștile de astăzi nu vor încetini activitatea Nvidia. Jensen este hotărât să continue să conducă compania în calitate de director general fără întrerupere”.

„Consiliul acordă prioritate securității naționale și economice a Statelor Unite, care sunt fundamentale pentru interesele Nvidia și ale acționarilor săi”, se mai arată în comunicatul companiei. Ancheta va fi supravegheată de un comitet format din administratori independenți, asistat de juriști externi.

Presiune pe acțiunile Nvidia

„Deși consiliul nu are niciun motiv să creadă că securitatea națională sau secretele Nvidia au fost compromise, ancheta va examina toate informațiile disponibile”, au dat asigurări reprezentanții companiei.

În propriul mesaj, Huang a subliniat că este „hotărât să protejeze Nvidia și să apere securitatea națională a Statelor Unite”.

Dan Ives, director în cadrul Yorkville Ives, consideră că acesta este un „moment extrem de jenant pentru Jensen, care va declanșa, cel puțin, multiple anchete parlamentare”. El a adăugat că situația va reprezenta „o sabie a lui Damocles deasupra acțiunilor Nvidia”, chiar dacă Huang își va păstra funcția pe termen scurt.

Analiștii avertizează că scandalul ar putea pune o presiune suplimentară pe acțiunile producătorului de cipuri, care s-au confruntat deja cu scăderi pe fondul îngrijorărilor privind sustenabilitatea boom-ului din domeniul AI. În plus, episoadele recente vor accentua atenția asupra vânzărilor de tehnologie americană către China, Financial Times relatând recent că Nvidia le-a cerut deja partenerilor din centrele de date să-și restricționeze activitățile cu clienții chinezi.

Lideri republicani de top i-au cerut explicații șefului Nvidia

Măsurile de control al exporturilor din SUA, în vigoare din 2022, au urmărit să restricționeze accesul Chinei la cipurile avansate Nvidia și la echipamentele necesare pentru fabricarea acestora, conform Reuters.

Înainte de ancheta anunțată de Nvidia, liderii republicani din Camera Reprezentanților a Statelor Unite îi ceruseră deja lui Huang să prezinte Congresului, informații privind articolul din The New York Times.

Articolul publicației americane ridică „preocupări semnificative privind securitatea națională în legătură cu accesul (Chinei) la tehnologie și informații sensibile ale SUA”, au afirmat parlamentarii într-o scrisoare datată 4 noiembrie. „Este esențial ca Congresul să stabilească în ce măsură a fost pusă în pericol securitatea națională a SUA”, au adăugat aceștia.