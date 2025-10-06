Cine este Ana-Maria Geană, cooptată de Nicușor Dan în echipa sa de consilieri

Ana-Maria Geană, la afișarea rezultatelor exit-poll pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale, 18 mai 2025. Inquam Photos / Adriana Neagoe

Ana-Maria Geană a fost numită de președintele Nicușor Dan consilieră de stat pentru românii de pretutindeni. Ea a fost consiliera lui Nicușor Dan și la Primăria Capitalei

Ana-Maria Geană, care începând de luni, 6 octombrie, este consilieră de stat pentru românii de pretutindeni în Administrația Prezidențială, lucrează cu președintele Nicușor Dan încă de când acesta era primar al Bucureștiului.

Geană a devenit consiliera lui Nicușor Dan în 2021, la un an de la venirea acestuia la Primăria Capitalei. Din ianuarie 2021 până în iulie 2023, Ana-Maria Geană a fost și consilieră la cancelaria premierului (în această perioadă au fost doi premieri: Florin Cîțu și Nicolae Ciucă).

Anterior, din 2019 până în 2021 ea a fost consilieră a șefului cancelariei premierului (în această perioadă premieri au fost Ludovic Orban și Nicolae Ciucă – interimar). Timp de un an, din decembrie 2018 până în decembrie 2019, ea a fost asistent al decanului din Facultatea de Administrare a Afacerilor în limbi străine.

În 2014, a fost, timp de 8 luni, intern la Administrația Prezidențială, pe zona de social media. Geană are diplomă de licență în domeniul Științe politice și guvernământ și o diplomă de master în Relații Internaționale și Studii Europene, științe politice și guvernământ.