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Actualitate

Cine este Andrea Chiș, propunerea pentru Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. „Am dat voce reformei din sistemul judiciar”

Ramona Ciobanu
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Fosta judecătoare Andrea Chiș este varianta de compromis pentru Ministerul Justiției, agreată de premierul desemnat Siegfried Mureșan cu USR, PNL UDMR, au declarat pentru HotNews surse din cele trei partide.

Andrea Chiș, în vârstă de 56 de ani, a fost judecător la Cluj timp de peste 28 de ani. În perioada 2017-2023, a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind considerată unul dintre membrii din aripa reformistă a CSM.