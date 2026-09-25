Cine este Andrea Chiș, propunerea pentru Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan. „Am dat voce reformei din sistemul judiciar”

Andrea Chiș, în vârstă de 56 de ani, a fost judecător la Cluj timp de peste 28 de ani. În perioada 2017-2023, a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind considerată unul dintre membrii din aripa reformistă a CSM.

Fosta judecătoare Andrea Chiș este varianta de compromis pentru Ministerul Justiției , agreată de premierul desemnat Siegfried Mureșan cu USR, PNL UDMR, au declarat pentru HotNews surse din cele trei partide.

În noiembrie 2022, ea a anunțat că se pensionează. După pensionare, ea a predat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de unde și-a dat demisia în ultima zi a anului trecut.

Numele judecătoarei a ajuns în prim-planul opiniei publice la sfârșitul anului 2025, când a apărut în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, în care a povestit cum a formulat cereri pentru a înțelege de ce CSM a cerut schimbarea completelor „de penaliști”, adică judecători „care aveau cazuri de judecat”.

Unde s-a reorientat după magistratură

„Am avut o carieră de peste 28 de ani în magistratură, parcursă de la Judecătoria Cluj Napoca până la Curtea de Apel Cluj și Consiliul Superior al Magistraturii, unde am dat voce reformei din sistemul judiciar. În paralel, am fost timp de mulți ani lector universitar doctor la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai, pregătind generații de studenți nu doar la disciplina Drept procesual civil, al cărei titular am fost, ci și cu privire la etica și valorile profesiilor juridice”, se descrie fosta judecătoare pe pagina sa de Linkedin.

„M-am retras din magistratură la începutul anului 2023, rămânând o voce publică în dezbaterea despre statul de drept și încrederea în actul de justiție. Mi-am dat demisia și din învățământul juridic, pe care îl consider responsabil pentru modul în care funcționează azi sistemul judiciar, reorientându-mă spre psihologie”, a mai scris Andrea Chiș pe pagina sa de Linkedin

De asemenea, ea mai spune că este masterandă a UBB, la Psihologia Sănătății, „și am ales să lucrez în continuare cu studenții, coordonând Centrul de Carieră, Orientare Profesională și Alumni al UBB Cluj”.

„Urc pe scenele TEDx și ale conferințelor dedicate tinerilor, oferindu-le repere autentice de leadership, integritate și transformare personală”, s-a mai descris Andrea Chiș.