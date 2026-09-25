EXCLUSIV Judecătoare din documentarul Recorder, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan

O fostă judecătoare pensionată acum patru ani este numele agreat de PNL, USR și UDMR pentru Ministerul Justiției, în Cabinetul care va fi propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, au declarat pentru HotNews mai multe surse din coaliția de dreapta.

Andrea Chiș este varianta de compromis agreată de Siegfried Mureșan cu USR, PNL UDMR. Aceasta, după ce, la negocieri, și Dominic Fritz, și Kelemen Hunor au cerut portofoliul Justiției, ultimul minister din lanțul de avizare a actelor normative, potrivit surselor HotNews din cele trei partide.

Până la ruperea fostei coaliții, Ministerul Justiției a fost condus de Radu Marinescu de la PSD. A fost preluat apoi interimar de liberalul Cătălin Predoiu, cel mai longeviv ministru din istoria post-decembristă. El a fost ministru al Justiției de mai multe ori, fiind în funcție în total peste opt ani.

Pe lista Guvernului Mureșan, Andrea Chiș este singurul independent.

Cine este Andrea Chiș

Andrea Chiș, 56 de ani, a fost judecător la Cluj timp de peste 28 de ani. În perioada 2017-2023, a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind considerată unul dintre membrii din aripa reformistă a CSM.

În noiembrie 2022, ea a anunțat că se pensionează.

Numele judecătoarei a ajuns în prim-planul opiniei publice la sfârșitul anului 2025, când a apărut în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, în care a povestit cum a formulat cereri pentru a înțelege de ce chiar CSM a cerut schimbarea completelor „de penaliști”, adică judecători „care avea cazuri de judecat”.

Tot în decembrie 2025, Chiș a afirmat pe un forum al judecătorilor că „problemele sistemului judiciar nu sunt câteva dosare și nici câțiva colegi”. „Vor să stăm singuri, în banca noastră, în sinea noastră, și să ținem un jurnal, ca dizidentul Gheorghe Ursu. Vă reamintesc că el a fost ucis chiar și pentru atât”, a mai spus ea în mesajul de pe forum, pe care l-a postat și pe Facebook.

După pensionare, ea a predat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de unde și-a dat demisia în ultima zi a anului trecut. Atunci, ea a scris pe Facebook că „din nou, sunt într-un loc în care nu mai pot evolua și nu-mi mai pot manifesta valorile, nici pe cele profesionale, nici pe cele personale”.