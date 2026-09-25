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Actualitate

EXCLUSIV Judecătoare din documentarul Recorder, propusă la Ministerul Justiției în Guvernul Mureșan

Ruth Novacovici
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O fostă judecătoare pensionată acum patru ani este numele agreat de PNL, USR și UDMR pentru Ministerul Justiției, în Cabinetul care va fi propus de premierul desemnat Siegfried Mureșan, au declarat pentru HotNews mai multe surse din coaliția de dreapta.