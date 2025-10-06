Cine este Andrei Popovici, noul consilier onorific pentru economie al Președintelui

Andrei Popovici, noul consilier onorific pentru economie al Președintelui, este un executiv român cu experiență de peste 20 de ani în managementul unor companii de top din telecomunicații, banking și consultanță strategică.

În perioada octombrie 2021 – martie 2024, el a ocupat poziția de Chief Executive Officer (CEO) al Orange România Communications, unde a coordonat procesele de transformare, integrare post-fuziune și inițiative strategice pentru infrastructura și serviciile de comunicații fixe ale grupului Orange. În martie-iunie 2024 a gestionat procesul de tranziție a companiei și programelor critice pentru viitor.

Anterior, Andrei Popovici a deținut timp de peste 6 ani funcții de top management la Telekom România, unde a condus cea mai mare divizie a grupului – vânzări locale și operațiuni clienți, gestionând echipe de peste 2000-3000 de angajați și responsabilizând procesele comerciale și operaționale la nivel național. Sub conducerea sa, au fost implementate numeroase proiecte de digitalizare și eficientizare, precum digitalizarea canalelor de vânzare și a forței tehnice, implementarea semnăturii electronice și dezvoltarea rețelelor de fibră optică la scară largă, ceea ce a condus la performanțe operaționale record și dublarea vânzărilor de servicii de fibră optică.

În banking, Andrei Popovici a făcut parte din conducerea Băncii Române de Credite și Investiții (BRCI), unde, în calitate de Chief Information and Operations Officer, a contribuit la implementarea unei game integrate de produse bancare și lansarea de la zero a unei noi organizații. De asemenea, a coordonat procese de fuziuni și achiziții la Atrium Capital, specializându-se în strategii de post-merger management și dezvoltare greenfield.

Andrei Popovici are, de asemenea, o experiență semnificativă ca Associate Partner în cadrul firmei McKinsey&Company, unde a consiliat clienți importanți din Europa Centrală și de Est, cu accent pe transformare organizațională și performanță operațională. El este licențiat în informatică la T.U. Darmstadt, Germania, și doctor în științe la ETH Zurich.