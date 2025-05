Cine este bărbatul suspectat că i-a ucis pe cei doi angajaţi ai ambasadei Israelului în fața muzeului evreiesc din Washington / VIDEO cu momentul când e arestat

Oficialii poliției din Washington l-au identificat pe suspectul în atacul comis în noaptea de miercuri spre joi în apropierea Muzeului Evreiesc din Washington drept Elias Rodriguez, în vârstă de 30 de ani, transmite BBC.

Victimele au fost ucise într-o zonă aflată atât în apropierea muzeului evreiesc, cât și a unui sediu FBI cât și a unui birou a procuraturii generale a Statelor Unite. Cei doi erau un cuplu ce urmau să se logodească.

Șefa Poliției Metropolitane din Washington, Pamela Smith, a declarat că suspectul era singur și a fost văzut trecând prin fața muzeului înainte de atac. S-a apropiat de un grup de patru persoane și a scos un pistol, moment în care a împușcat ambele victime.

Bărbatul, identificat drept Elias Rodriguez, din Chicago, a scandat „Palestina liberă, Palestina liberă” în timp ce era arestat, a spus Smith.

🚨Attack upon Jews in Washington DC!



Two Israeli Diplomat staff from @IsraelinUSA were shot and killed outside the @AJCGlobal Young Diplomats event at the @CapJewishMuseum and just before that a man barged into the building yelling “Free Palestine.” pic.twitter.com/91V4ed1nSW