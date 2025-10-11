Cine este bucureșteanul care vrea să introducă taxă pentru șoferii care nu au numere de București, dar circulă prin oraș. Are 2 case în America și a trecut prin multe partide

Pesedistul Dan Cristian Popescu a depus recent două proiecte în cadrul Consiliului General al Municipiului București prin care vrea să introducă o taxă de 3,5 euro pentru șoferii care intră în București, dar nu au mașinile înregistrate aici. În plus, Popescu vrea ca mașinile cu patru pasageri (șofer cu alți trei) ar putea circula pe banda specială pentru mijloacele de transport STB, scrie site-ul B365.ro.

În luna august, el și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei. Dan Cristian Popescu susține că nu va deconta bugetul pentru campania electorală din banii publici. La acel moment, a încurajat și alti candidați să procedeze ca el.

Dan Cristian Popescu a terminat Facultatea de Matematică din cadrul Universității București. El a mai obținut și două diplome de studii postuniveristare: una dintre ele a fost în domeniul de Științe politice, relații internaționale și administrație publică la Universitatea privată „George Washington” din Statele Unite ale Americii. Iar cealaltă este în domeniul Managementul Administrației Publice Locale la Academia de Studii Economice (A.S.E.) din București. Alte studii menționate în CV-ul lui sunt trei cursuri de la Institutul Diplomatic Român și un doctorat în economie de la ASE.

A trecut prin patru partide

Dan Cristian Popescu a fost membru în mai multe partide politice. El a trecut pe la Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), Forța Civică (FC), ulterior a ajuns la Partidul Social Democrat (PSD).

A fost deputat din partea Alianței România Dreaptă între anii 2012 – 2016. Apoi, Dan Cristian Popescu a ocupat funcția de viceprimar la Sectorul 2, din partea PNL, între anii 2016 – 2020. Popescu a candidat apoi la primăria Sectorului 2, dar din partea PSD. După ce a pierdut în fața lui Radu Mihaiu, de la USR, a fost reales în Parlament, ca deputat PSD.

Anul trecut a intrat în Consiliul General pe listele PSD.

O avere importantă

Dan Cristian Popescu are nouă conturi bancare, o mașină Lexus, 2 terenuri (în Frmușani, respectiv, în Dascălu), 9 apartamente (6 în București, 1 în Ștefăneștii de Jos, 2 în Florida, USA), bijuterii (de 150.000 euro), obiecte de artă și cult (25.000 euro), ceasuri (53.000 euro).

El mai deține și o casă de 104 metri pătrați, din anul 2008. Cristian Popescu are un Lexus (fabricat în 2021). Alte proprietăți mai sunt patru terenuri în județul Călărași, trei în integralitate și unul doar pe jumătate, plus alte spații comerciale de circa 110 metri pătrați.