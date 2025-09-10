Cine este Claudiu Crețu, șeful ELCEN cercetat pentru luare de mită / Cum a ajuns de la fosta „Doi și-un sfert” la conducerea unei companii energetice de stat

Directorul general al ELCEN București, Claudiu Crețu, și directorul comercial Cristian Zamfiroi au venituri generoase, de zeci de mii de lei lunar, potrivit celor mai recente declarații de avere. Ei au fost plasați sub control judiciar, fiind cercetați de DNA pentru luare de mită. Pe Claudiu Crețu, procurorii îl acuză că a cerut mită peste un milion și jumătate de euro.

Procurorii DNA spun că, în 1 iulie 2025, directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, a primit prin intermediul directorului comercial, Cristian Zamfiroi, în biroul unei firme din București, suma de 40.000 de lei de la reprezentantul acesteia, pentru urgentarea aprobării unor operațiuni de plată aferente facturilor emise de societatea respectivă către compania de stat.

De asemenea, Crețu este acuzat de DNA că, în 10 iulie 2025, a cerut mită, prin Zamfiroi, de la administratorul unei firme, suma de 1.565.000 de euro, în legătură cu vânzarea-cumpărarea unui teren de la acea companie.

Claudiu Crețu, de la Teologie la Academia de Poliție și de la Ministerul de Interne la ELCEN

Claudiu Crețu și-a trecut în CV-ul postat pe site-ul companiei că este „manager recunoscut în sectorul energetic românesc, cu integritate morală și principii fundamentale în activitatea curentă”.

Potrivit CV-ului său, Claudiu Crețu, directorul general al ELCEN București, are studii diverse, multe cursuri de formare și a trecut prin mai multe funcții în instituții de stat.

A făcut Seminarul Teologic din Galați, iar în 2001 a terminat Facultatea de Teologie din București. În 2005, a terminat Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție “A.I. Cuza”. În 2007, a obținut un master la Academia de Poliție “A.I. Cuza” – Administrație Publică Europeană, iar în 2017 un MBA – INDE la Academia de Studii Economice București.

În perioada 2005 – 2017, Claudiu Crețu a urmat circa 20 de cursuri de formare, perfecționare și certificare, inclusiv unul în 2016 pe Protecţia Infrastructurilor Critice, la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, conform CV-ului. Alte două au fost făcute în 2006 și 2007, un curs de Protecţie Internă în Administraţie Publică, M.A.I, și un curs de analiză a informaţiilor, M.A.I. Celelalte sunt pe achiziții publice, administrație, afaceri europene etc.

Prima funcție ocupată a fost în perioada 2005 – 2013, de ofițer la Protecție Internă, în cadrul Ministerului de Interne. Aceasta este urmașa fostei „Doi și-un sfert”, fostul serviciu secret al Ministerului de Interne.

În perioada iulie 2013 – februarie 2014, a fost detașat la ANAF. De asemenea, în perioada 2011 – 2015 a fost lector colaborator la Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

În perioada februarie 2014 – februarie 2016, Crețu a fost director control la RADET București. Până în septembrie 2016, când a fost numit director general adjunct la RADET, a fost consilier la Ministerul Finanțelor și membru în Consiliul de Administrație al RADET. Din iulie 2017 până în iunie 2021 a fost administrator special la ELCEN, aceasta fiind în acea perioadă în insolvență.

Din iulie 2021 până în august 2023, a fost director general al Companiei Municipale Termoenergetica București. În septembrie 2023, a revenit la ELCEN, în funcția de director general.

Care sunt averile șefilor de la ELCEN cercetați pentru luare de mită

Potrivit celei mai recente declarații de avere, Claudiu Crețu primește aproape 40.000 de lei lunar indemnizație pentru funcția de director general al ELCEN. La această sumă se adaugă 2.500 de lei pe lună pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Termocentrale Constanța SRL.

Claudiu Crețu deține trei terenuri agricole, două în Brăila, de 2 și 10 hectare, și unul în Ilfov, de 1.000 mp. De asemenea, are un apartament de 108 mp în București și o casă de 250 mp în Brăila. În declarația de avere mai apar o motocicletă Honda din 1999 și un autoturism Renault din 2015.

În 2024, a vândut un apartament, cu 160.000 euro. În bănci deține 213.000 lei.

Cristian Zamfiroi a fost numit în funcția de director comercial al Elcen în cursul anului 2024, înainte lucrând la Compania Muncicipală Energetica Servicii București SA. Astfel, în ultima declarație de avere apare cu venituri de la ambele companii. A primit indemnizații totale de 60.000 lei de la Elcen și aproape 150.000 lei de la compania municipală. A mai avut venituri de 21.000 lei de la Spectrum NDT SRL și 16.000 lei de la ZMF International Strategic Consulting Group SRL.

Zamfiroi are patru apartamente, două în București și două în Roman. Mai deține ceasuri de 70 mii euro și bijuterii și genți de 20 mii euro. Deține în bănci peste 600.000 lei, 100.000 euro și 15.000 dolari.

În cazul lui Zamfiroi nu există un CV public, în afară de datele de pe LinkedIn, care arată că a lucrat la mai multe companii private, până să ajungă, în ianuarie 2023, la Compania Municipală Energetica Servicii București. La ELCEN a fost numit director comercial în mai 2024.

ELCEN este principalul furnizor de agent termic pentru sistemul de termoficare din București (90%). Societatea asigură și 5,3% din energia electrică produsă la nivel național.