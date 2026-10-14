Cine este Dan Neculăescu, propunerea lui Luca Niculescu pentru Ministerul Afacerilor Externe

Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, este propus de premierul desemnat Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, potrivit surselor HotNews.

Numele lui Neculăescu, diplomat de carieră, a fost și pe lista Guvernului Tomac, dar pentru funcția de ministru al Apărării.

Cine este Dan Neculăescu

Dan Neculăescu, în vârstă de 51 de ani, a fost numit reprezentant permanent al României la NATO în februarie 2022 de președintele de la acea vreme Klaus Iohannis și a rămas în funcție până în prezent.

Înainte de a prelua funcția de reprezentant permanent a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe în perioadele iunie 2016 – martie 2017, respectiv august 2017 – februarie 2022, potrivit profilului său publicat pe site-ul MAE.

„Este diplomat de carieră, activând în Ministerul Afacerilor Externe al României din octombrie 2002, deținând gradul diplomatic de ambasador. Pe parcursul carierei sale diplomatice a îndeplinit responsabilități în Ministerul Afacerilor Externe și în serviciul diplomatic extern al României”, potrivit datelor prezentate de MAE.

Între 2002 și 2004 a fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul Direcției de analiză și planificare, Direcției NATO și, ulterior, a ocupat funcția de consilier la Cabinetul ministrului.

Între martie 2004 și decembrie 2006 a ocupat funcția de șef de birou și, ulterior, director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armelor din MAE.

Din ianuarie 2007 și până în mai 2009 a îndeplinit funcția de reprezentant permanent adjunct în cadrul negocierilor politico-militare de la Viena, activând în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă organizațiile internaționale cu sediul la Viena.

Ce a făcut la Agenția pentru Energie Atomică

Din mai 2009 până în septembrie 2011 a fost reprezentant permanent adjunct al României pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena și Comisia pregătitoare a Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBTO).

Din această funcție a contribuit la pregătirea și îndeplinirea mandatului României de Vicepreședinte al Consiliului Guvernatorilor AIEA (2009 – 2011), respectiv Președinte al Conferinței Generale a AIEA (septembrie 2011). Totodată, a susținut îndeplinirea mandatului României de coordonator la nivelul Agenției de la Viena pentru negocierile cu Secretariatul AIEA și statele membre privind bugetul AIEA pentru 2010 – 2011 și Strategia pe termen mediu AIEA pentru 2012 – 2017, potrivit sursei citate.

Pregătirea summiturilor NATO

Între august 2015 și iunie 2016, a ocupat poziția de director general pentru afaceri strategice în MAE, iar în intervalul octombrie 2011 – ianuarie 2013, respectiv noiembrie 2013 – august 2015 a îndeplinit funcția de director pentru politici de securitate.

Din aceste poziții a contribuit la pregătirea Summit-urilor NATO din SUA (Chicago – 2012), Marea Britanie (New Port – 2014), precum și la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României pe dimensiunea de securitate cu SUA, Polonia și Turcia, potrivit site-ului NATO.

Ce studii are

A absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrative a Universității din București și Facultatea de Drept a Universității „Nicolae Titulescu” din București.

A absolvit cursuri ale Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe din România (2002) și ale Colegiului NATO din Roma (2003).

A fost decorat cu Ordinul Național al României Serviciul Credincios, în grad de Cavaler, Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone și Ordinul Sfântului Grigorie cel Mare al Sfântului Scaun, în grad de Comandor.