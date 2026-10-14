Skip to content
Actualitate

Cine este Dan Neculăescu, propunerea lui Luca Niculescu pentru Ministerul Afacerilor Externe

Ramona Ciobanu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Dan Neculăescu, ambasadorul României la NATO, este propus de premierul desemnat Luca Niculescu pentru funcția de ministru al Afacerilor Externe, potrivit surselor HotNews.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.