Cine este Delcy Rodríguez, lidera Venezuelei după capturarea lui Nicolas Maduro

După capturarea președintelui Nicolas Maduro în timpul unei operațiuni militare americane în Venezuela, comanda țării sud-americane a căzut în mâinile vicepreședintei Delcy Rodríguez, relatează CNN, care prezintă informaţii cea pe care Maduro a numit-o „tigroaică”.

Delcy Rodriguez, care a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro rămâne singurul preşedinte al ţării, în ciuda capturării sale de către forţele americane, a fost desemnată de Curtea Constituţională să conducă ţara interimar, pe perioada în care liderul lipseşte.

Constituția Venezuelei, în conformitate cu articolele 233 și 234, prevede că indiferent dacă absența este temporară sau absolută, vicepreședintele preia atribuțiile prezidențiale.

Rodríguez – care este și ministru al finanțelor și al petrolului – a preluat funcția sâmbătă după-amiază. La câteva ore după capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, ea a prezidat o ședință a Consiliului Național de Apărare, înconjurată de alți miniștri și înalți funcționari, și a cerut „eliberarea imediată” a cuplului, condamnând operațiunea militară americană.

Maduro a asemănat-o în trecut pe Rodriguez cu o „tigroaică” pentru felul în care luptă pentru apărarea guvernului său socialist.

Un oficial cu „încredere deplină” a lui Maduro

În vârstă de 56 de ani, Rodriguez s-a născut la Caracas pe 18 mai 1969 şi este fiica lui Jorge Antonio Rodriguez, luptător în gherila de stânga, care a fondat partidul revoluţionar Liga Socialista în anii 1970.

Rodríguez a studiat dreptul la Universitatea Centrală a Venezuelei. Ea a petrecut mai bine de două decenii ca una dintre figurile principale ale chavismului, mișcarea politică fondată de președintele Hugo Chávez și condusă de Maduro de la moartea lui Chávez, în 2013.

Alături de fratele ei, Jorge Rodríguez, actualul președinte al Adunării Naționale, ea a deținut diverse funcții de putere încă din epoca Chávez. A fost ministru al comunicațiilor și informațiilor între 2013 și 2014, apoi ministru de externe din 2014 până în 2017. În acea funcție, a apărat guvernul lui Maduro împotriva criticilor internaționale, inclusiv în fața acuzațiilor de regres democratic și abuzuri ale drepturilor omului în țară.

Ca ministru de externe, Rodríguez a reprezentat Venezuela în forumuri precum Organizația Națiunilor Unite, unde a acuzat alte guverne că încearcă să submineze țara ei.

În 2017, Rodríguez a devenit președinta Adunării Naționale Constituante, care a extins puterile guvernului după ce opoziția a câștigat alegerile legislative din 2015.

În 2018, Maduro a numit-o vicepreședintă pentru al doilea său mandat. Ea a păstrat funcția și în al treilea mandat prezidențial al lui Maduro, început pe 10 ianuarie 2025, în urma controversatelor alegeri din 28 iulie 2024.

În august 2024, Maduro a adăugat ministerul petrolului la portofoliul lui Rodriguez, unde ea a fost însărcinată cu gestionarea sancțiunilor tot mai severe impuse de SUA asupra celei mai importante industrii a țării.

José Manuel Romano, avocat constituționalist și analist politic, a declarat pentru CNN că funcțiile deținute de Rodríguez arată că este o figură „foarte importantă” în cadrul guvernului venezuelean și că se bucură de „încrederea deplină” a președintelui.

O înțelegere cu SUA?

La câteva ore după capturarea lui Maduro și înainte ca Rodríguez să se adreseze Consiliului Național de Apărare, președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-o conferință de presă că secretarul de stat Marco Rubio a vorbit cu vicepreședinta.

Potrivit lui Trump, aceasta părea dispusă să colaboreze cu Washingtonul pentru o nouă etapă în Venezuela.

„A avut o conversație cu Marco. A spus: «Vom face tot ce aveți nevoie». Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face totul cum trebuie”, a declarat Trump.

Declarațiile lui Trump i-au surprins însă pe unii analiști, care cred că Rodríguez este puțin probabil să facă concesii cu Statele Unite.

„Nu este o alternativă moderată la Maduro. A fost una dintre cele mai puternice și mai dure figuri din întregul sistem”, a declarat pentru CNN analistul politic Imdat Oner, fost diplomat turc în Venezuela.

„Ascensiunea ei la putere pare să fie rezultatul unui anumit acord între Statele Unite și actori-cheie care se pregătesc pentru un scenariu post-Maduro. În acest context, ea ar servi practic ca un lider de tranziție până când un conducător ales democratic va prelua funcția”, a adăugat analistul.

În primele sale mesaje după capturarea lui Maduro, Rodríguez nu a dat niciun semn că ar ceda și, fără a face referire la declarațiile lui Trump, a închis ușa oricărei posibile cooperări cu Statele Unite.

În cursul dimineții de sâmbătă, într-un interviu telefonic acordat postului VTV, Rodríguez a declarat că nu se cunoaște locul unde se află Maduro și soția sa, Cilia Flores, și a cerut dovezi că sunt în viață. Mai târziu, după-amiaza, în cadrul ședinței Consiliului Național de Apărare, și-a înăsprit discursul, a condamnat operațiunea SUA și, în ciuda circumstanțelor, a insistat că Maduro rămâne conducătorul Venezuelei.

„Există un singur președinte în această țară, iar numele lui este Nicolás Maduro Moros”, a declarat Rodríguez.