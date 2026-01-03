Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump / „Gașca lui Maduro e încă la putere” – avertisment de la un venezuelean din exil
Vicepreședinta Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul președinte al Venezuelei, ieșirea ei venind după ce Donald Trump a afirmat că ea a depus jurământul de șef al statului după ce Maduro a fost capturat de SUA într-o operațiune militară, transmite Reuters.
- În același timp, jurnalistul venezuelean în exil Quico Toro explică în publicația Free Press că vicepreședinta Rodriguez, precum și alți miniștri și oameni din instituțiile de forță sunt încă la putere.
Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas împreună cu fratele ei, președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello și miniștrii de externe și apărare, toți parte a regimului Maduro, care a transformat Venezuela într-un model de sărăcie și corupție.
Rodriguez a făcut apel la calm și unitate pentru a apăra țara în contextul „răpirii” lui Maduro și a declarat că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni.
Ea cerut eliberarea imedaită a lui Maduro, „singurul președinte al Venezuelei”.
Delcy Rodriguez rechazó un acuerdo secreto con Rubio y dijo que Maduro es el presidente pic.twitter.com/wWCX0DpmQC— Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) January 3, 2026
Reacția lui Delcy Rodriguez a venit după ce Trump a afirmat că ea a fost „învestită” în funcția de președinte și că este „dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”
Televiziunea de stat de a arătat-o pe Rodriguez vorbind la Caracas, în ciuda unor știri anterioare, inclusiv date de Reuters pe surse, potrivit cărora s-ar afla în Rusia.
Ce se știe despre Delcy Rodriguez
- Maduro a asemănat-o în trecut pe Rodriguez cu o „tigroaică” pentru felul în care luptă pentru apărarea guvernului său socialist.
- Ea colaborează îndeaproape cu fratele său, Jorge Rodriguez, care este șeful legislativului, Adunarea Națională.
- Rodriguez, în vârstă de 56 de ani, este originară din Caracas, s-a născut pe 18 mai 1969 și este fiica luptătorului de gherilă de stânga Jorge Antonio Rodriguez, care a fondat partidul revoluționar Liga Socialista în anii 1970.
- Funcțiile deținute de Rodriguez ca ministru al finanțelor și al petrolului, pe care le-a exercitat simultan cu funcția de vicepreședinte, au făcut-o o figură cheie în gestionarea economiei Venezuelei și i-au conferit o influență majoră asupra sectorului privat al țării.
- Este avocată, a absolvit Universidad Central de Venezuela și a avansat rapid în ierarhia politică în ultimul deceniu, ocupând funcția de ministru al Comunicațiilor și Informațiilor între 2013 și 2014.
- Rodriguez, cunoscută ca iubitoare a hainelor și genților de lux, a fost ministră de externe între 2014 și 2017, perioadă în care a încercat să perturbe o reuniune a blocului comercial Mercosur la Buenos Aires, după suspendarea Venezuelei din grup.
- În 2017, a început să ocupe funcția de șef al Adunării Constituante pro-guvernamentale, care a extins puterile lui Maduro.
- Rodriguez a fost numită vicepreședintă în iunie 2018, Maduro anunțând numirea pe X și descriind-o drept „o femeie tânără, curajoasă, experimentată, fiica unui martir, revoluționară și încercată în mii de bătălii”.
- În august 2024, Maduro a adăugat ministerul petrolului la portofoliul lui Rodriguez, unde ea a fost însărcinată cu gestionarea sancțiunilor tot mai severe impuse de SUA asupra celei mai importante industrii a țării.