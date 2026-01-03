Vicepreședinta Venezuelei, ieșire publică în care îl contrazice pe Trump / „Gașca lui Maduro e încă la putere” – avertisment de la un venezuelean din exil

Vicepreședinta Delcy Rodriguez a declarat sâmbătă că Nicolas Maduro este singurul președinte al Venezuelei, ieșirea ei venind după ce Donald Trump a afirmat că ea a depus jurământul de șef al statului după ce Maduro a fost capturat de SUA într-o operațiune militară, transmite Reuters.

În același timp, jurnalistul venezuelean în exil Quico Toro explică în publicația Free Press că vicepreședinta Rodriguez, precum și alți miniștri și oameni din instituțiile de forță sunt încă la putere.

Rodriguez a vorbit la televiziunea de stat din Caracas împreună cu fratele ei, președintele Adunării Naționale Jorge Rodriguez, ministrul de interne Diosdado Cabello și miniștrii de externe și apărare, toți parte a regimului Maduro, care a transformat Venezuela într-un model de sărăcie și corupție.

Rodriguez a făcut apel la calm și unitate pentru a apăra țara în contextul „răpirii” lui Maduro și a declarat că Venezuela nu va fi niciodată colonia vreunei națiuni.

Ea cerut eliberarea imedaită a lui Maduro, „singurul președinte al Venezuelei”.

Delcy Rodriguez rechazó un acuerdo secreto con Rubio y dijo que Maduro es el presidente pic.twitter.com/wWCX0DpmQC — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) January 3, 2026

Reacția lui Delcy Rodriguez a venit după ce Trump a afirmat că ea a fost „învestită” în funcția de președinte și că este „dispusă să facă ceea ce considerăm necesar pentru a readuce Venezuela la gloria de odinioară”

Televiziunea de stat de a arătat-o pe Rodriguez vorbind la Caracas, în ciuda unor știri anterioare, inclusiv date de Reuters pe surse, potrivit cărora s-ar afla în Rusia.

Ce se știe despre Delcy Rodriguez