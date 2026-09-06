Ideologul AfD în Saxonia-Anhalt e un politician născut la Timișoara, cu idei extreme și dragoste pentru Putin. Manifestul său pentru Germania

Hans-Thomas Tillschneider, un parlamentar al Alternativei pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt, are șanse de a ajunge la guvernare în acest land estic după alegerile din 6 septembrie, pentru a-și pune în aplicare un plan foarte bine structurat.

Hans-Thomas Tillschneider, parlamentar AfD născut în România comunistă, promovează ideea că Germania trebuie să scape de „cultul vinovăției” de după război, în vreme ce promite o serie de măsuri politice și culturale menite să „remedieze criza de identitate germană” și trimite bezele Rusiei și lui Vladimir Putin.

Cunoscut pentru radicalismul său, Tillschneider a comparat islamul cu o ciupercă care se extinde în Europa, a sugerat că instituțiile evreiești folosesc imigrația musulmană pentru a distruge poporul german, a condamnat „sacralizarea Holocaustului” și a spus că pacienții cu HIV sunt „prețul pe care îl plătim pentru un model social decadent”.

Care este planul său pentru Germania, dacă AfD va ajunge la guvernare după 6 septembrie.

Hans-Thomas Tillschneider ocupă funcția de purtător de cuvânt al partidului AfD pe probleme de politică culturală și educațională în parlamentul landului Saxonia-Anhalt, fiind, potrivit mai multor surse, autorul principal al programului politic înaintea alegerilor din 6 septembrie.

El este considerat unul dintre principalii candidați pentru a conduce un viitor minister care să se ocupe de programele școlare și de finanțarea culturală la nivel de land, în cazul în care AfD va prelua puterea în acest land estic după scrutinul de duminică.

Dacă Ulrich Siegmund, candidatul la funcția de premier al landului, este figura vizibilă a partidului în Saxonia-Anhalt, Tillschneider este motorul ideologic.

Din România în Germania și în cercul radical de dreapta

Majoritatea alegătorilor AfD au motive clare pe care le expun atunci când își argumentează susținerea pentru partidul de extremă-dreapta, vorbind în principal despre declinul economic și industrial din acest land.

Ei acuză faptul că refugiații beneficiază de sprijin din partea statului în timp ce germanii se luptă să-și plătească facturile, și critică refuzul guvernului de a accepta gazul natural rusesc la preț redus, în timp ce trimite miliarde sub formă de ajutor federal către Ucraina.

Landul cu 2,1 milioane de locuitori, în mare parte rural, suferă de pe urma dezindustrializării și a depopulării.

Dar programul politic al AfD trece dincolo de măsurile economice și anti-imigrație și urmărește o resetare culturală. Aici intră în scenă Tillschneider.

Parlamentarul AfD s-a născut în România, la Timișoara, în perioada Războiului Rece. Familia sa s-a mutat în Germania de Vest când el era încă copil.

La universitate, a început să se intereseze de studiile islamice, atras de acest subiect tocmai pentru că îi era străin și necunoscut. Ulterior, a studiat în Siria, înainte de a-și obține doctoratul și de a publica o carte despre „originile hermeneuticii juridice în islamul timpuriu”.

Ulrich Siegmund și Hans-Thomas Tillschneider. FOTO: JAN WOITAS / AFP / Profimedia

După ce s-a mutat în Germania de Est în anii următori, Tillschneider a ajuns să descrie islamul ca fiind fundamental incompatibil cu societatea germană și a devenit o figură proeminentă în așa-numita „Noua Dreaptă”, o rețea de intelectuali radicali cunoscuți pentru reformularea vechilor idei extremiste în termeni mai acceptabili din punct de vedere cultural, scrie Politico.

El s-a asociat cu o facțiune extremistă din cadrul AfD numită Der Flügel („Aripa”), alături de politicianul din Turingia, Björn Höcke, care a stârnit condamnări în 2017 pentru că a numit marele memorial al Holocaustului din Berlin, situat lângă Poarta Brandenburg, un „monument al rușinii” și a cerut o „schimbare de 180 de grade” în politica memoriei din Germania.

Der Flügel a fost dizolvat în 2020, dar membrii săi, inclusiv Tillschneider, au devenit de atunci și mai influenți în cadrul partidului.

„Mai mult Bismarck, mai puțin Hitler”

Tillschneider a redactat cea mai mare parte a manifestului partidului, de 258 de pagini, scrie Financial Times.

La bază, dincolo de măsuri economice de revitalizare a landului, de beneficii sociale de miliarde de euro (care nu au finanțare), de atacul la adresa energiei verzi și de o politică dură de deportare a migranților, se află o serie de măsuri menite să „remedieze criza de identitate germană”.

Tillschneider a anunțat planuri de modificare a orelor de istorie, astfel încât acestea să conțină „mai mult Bismarck, mai puțin Hitler” – o formulare controversată care a fost recent eliminată din manifestul de guvernare.

AfD spune că „distrugerea tradițiilor a golit de conținut patrimoniul nostru cultural și a distrus astfel orice posibilitate de formare a unei identități naționale stabile”. „Vom remedia această criză de identitate printr-o politică culturală nouă și patriotică”, spune AfD.

Programul partidului propune, de asemenea, reducerea finanțării pentru „arta anti-germană” și dezvoltarea unei strategii de „turism patriotic” pentru land.

Școlile ar fi obligate să „prezinte familia tradițională, formată dintr-un bărbat și o femeie, ca model”, să „educe copiii în spiritul iubirii față de popor și patrie” și să arboreze steagul național „în locul steagului curcubeu”.

Biserici, sindicate, organizații ale societății civile și instituții culturale și-au exprimat repetat temerile privind o victorie a AfD.

Unii critici ai partidului afirmă că planurile AfD pentru Saxonia-Anhalt conțin elemente care amintesc de național-socialism, inclusiv angajamentul de a reduce sprijinul financiar acordat artei „anti-germane”.

Cultura memoriei

Liderii partidului afirmă că nu intenționează să elimine monumentele comemorative ale crimelor naziste, ci le vor finanța și restaura pe cele care „cinstesc sacrificiile soldaților” din ambele războaie mondiale.

„Acest sprijin ar trebui să beneficieze toate monumentele în mod egal, fără judecăți politice meschine”, se menționează în program.

„Soldații căzuți și-au dat viața pentru a-și apăra țara. Recunoașterea și cinstirea acestui mare sacrificiu reprezintă un prim semn al unei schimbări patriotice”, spune manifestul.

Dar lucrurile merg mai departe.

Cultura memoriei ocupă un loc central în Germania post-război. Procesul de asumare a responsabilității de către Germania de Vest pentru crimele naziste și Holocaust în deceniile de după sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial a contribuit la restabilirea prestigiului țării în rândul națiunilor democratice, făcând posibilă aderarea sa la alianțele occidentale.

Constituția țării a fost elaborată în spiritul respingerii nazismului, cu garanții menite să împiedice reapariția acestuia.

Însă pentru liderii cei mai extremiști ai AfD cultura memoriei nu a făcut decât să perpetueze ceea ce unii, printre care și Tillschneider, numesc un „cult al vinovăției”, menit să insufle dispreț de sine în rândul societății germane.

Fără a nega în mod deschis crimele naziste, aceștia susțin că confruntarea culturală și politică cu acestea a afectat identitatea poporului, lăsându-i pe germanii mai slabi, atomizați și vulnerabili în fața forțelor „globaliste”, precum UE și SUA.

Acest lucru, spun ei, trebuie să se schimbe.

Criticii cred că în spatele agendei patriotice a partidului se ascunde practic un revizionism periculos.

Alături de Rusia

În ceea ce privește politica externă, Tillschneider se situează de partea Rusiei în atacul acesteia asupra Ucrainei, lăudându-l pe președintele Vladimir Putin ca fiind „un bărbat adevărat, cu un sistem de valori sănătos” și insistând că Moscova „se apără”.

În 2022, după debutul războiului la scară largă din Ucraina, el a călătorit la Moscova pentru a-și arăta susținerea pentru Rusia. În 2024, a mers în Kaliningrad, exclava rusă de la Marea Baltică.

Anul trecut, Tillschneider a participat la o petrecere organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Vladimir Putin la ambasada Rusiei din Berlin. Încă nu înțelege de ce se face atâta vâlvă. „Am băut niște sekt, am stat puțin la vorbă, atâta tot”, a spus el.

Deși politica externă ține de competența guvernului federal, AfD cere încetarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Miting AfD în Saxonia-Anhalt. FOTO: Michael Brandt / DPA / Profimedia

De asemenea, AfD-ul din din Saxonia-Anhalt intenționează să reintroducă cursurile de limbă rusă în școli și dorește ca elevii ruși să se întoarcă în Germania în cadrul programelor de schimb.

Partidul dorește de asemenea ca ucrainenii să fie considerați migranți ilegali, și nu refugiați de război.

AfD a fost frecvent acuzat de critici că favorizează Rusia, politicienii partidului solicitând în mod regulat normalizarea relațiilor cu Moscova și încetarea ajutorului militar acordat Kievului.

Zilele trecute, Tillschneider a fost în centrul unui scandal legat de o cană cu mesajul „Armata Rusiei” și steaua roșie din biroul său, vizibilă într-un reportaj video.

Reportajul tabloidului Bild a fost filmat în biroul politicianului din orașul Querfurt, unde Paul Ronzheimer, redactor-șef adjunct al ziarului, a remarcat cana și l-a chestionat pe Tillschneider pe această temă.

„Cana stă pur și simplu acolo. Nu asociez nimic special cu ea. Mi-a fost oferită cadou”, a spus Tillschneider, adăugând că războiul Rusiei din Ucraina „nu este războiul nostru”.

Când a fost presat în continuare pe această temă de către reporterul de la „Bild”, Tillschneider a continuat spunând că nu-și amintește cine i-a făcut cadoul și că „nu este solidar nici cu armata rusă, nici cu cea ucraineană…acum termină cu cana asta stupidă”.

Bild a relatat că, în urma interviului, Tillschneider a încercat să recurgă la acțiuni legale pentru a împiedica publicarea clipului în care apărea cana.

Vederile lui Tillschneider

Pozițiile lui Tillschneider sunt vizibile în program. Dar unele declarații mai vechi ale sale au fost și mai radicale.

În trecut, Tillschneider a fost citat spunând că islamul e ca o ciupercă: „Se poate stabili în Europa de Vest, își poate forma propriile societăți paralele, care se răspândesc ca o ciupercă pe trunchiul unui stejar german”.

El a mai spus că islamul este folosit, printre alții, de Consiliul Central al Evreilor „pentru a crea condiții multiculturale în Germania”, potrivit tagesschau24.

Potrivit lui Tillschneider, scopul nu este de fapt acela de a combate islamul, ci mai degrabă de a „slăbi cultura germană” și „în cele din urmă, de a distruge poporul nostru”.

Această afirmație este catalogată pe larg de experți drept o teorie a conspirație antisemită.

El a avut o problemă și cu bolnavii de HIV.

„Establishmentul liberal-de stânga îi celebrează pe bolnavii de SIDA, deoarece îi vede ca pe niște martiri ai unei societăți dezinhibate, hedoniste și hipersexualizate. Ei sunt prețul pe care îl plătim pentru un model social decadent. Dar nu ar trebui să plătim acest preț; ar trebui să aspirăm la un alt model social!”, a spus el, într-o postare pe Facebook.

Criticii programului său pentru Saxonia-Anhalt spun că manifestul este unul reacționar, care atacă drepturile minorităților și pe cele ale femeilor.

„Împreună scriem istorie”

În discuția cu presa, Tillschneider spune că succesul AfD nu vine dintr-o anumită problemă, ci reprezintă o respingere a întregii abordări a curentului dominant în ceea ce privește elaborarea politicilor publice.

El a susținut că „partidele consacrate au format un consens împotriva intereselor cetățenilor” și refuză să ia în considerare idei care contravin ortodoxiei lor.

Abonează-te Rațiunea, înapoi! Înțelege cele mai importante evenimente politice, naționale și internaționale, prin analize echilibrate, realizate de jurnalistul Gabriel Bejan. Abonează-te la Newsletter Rațiunea, înapoi! Înțelege cele mai importante evenimente politice, naționale și internaționale, prin analize echilibrate, realizate de jurnalistul Gabriel Bejan. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „Rațiunea, înapoi!”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

„Pe 6 septembrie, pentru prima dată, avem o șansă realistă de a pune capăt acestui coșmar, de a pune capăt acestei orori!”, a spus el la un miting recent.

„Sărbătorim faptul că politicile îndreptate împotriva noastră – care ne răpesc libertatea, care ne privesc de autonomie, care ne sărăcesc- vor lua sfârșit”, a strigat el.

La același miting, figura vizibilă a partidului, Ulrich Siegmund, a făcut referire la importanța lui Tillschneider ca ideolog al AfD, mulțumindu-i pentru că a dedicat „sute de ore” manifestului de guvernare al partidului.

„Voi avea nevoie de el în următorii cinci ani, pentru că împreună scriem istorie”, a spus Siegmund.