Cine este Ilie Bolojan, desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat vineri pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier al României, la capătul a aproape patru săptămâni de negocieri între președinte și PSD, PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale pentru formarea viitorului guvern.

În vârstă de 56 de ani, Ilie Bolojan, actualul președinte al Senatului, a asigurat interimatul la Palatul Cotroceni din 12 februarie, după demisia lui Klaus Iohannis, până la 26 mai, când a fost învestit în funcție președintele Nicușor Dan.

De-a lungul timpului, numele lui Bolojan a mai fost vehiculat ca posibilă soluție de premier al României, dar niciodată cu o ofertă concretizată. Înainte de finala prezidenţială, Nicuşor Dan a spus în repetate rânduri că, odată ajuns la Palatul Cotroceni, îl va desemna pe Ilie Bolojan pentru şefia Guvernului.

Cine este Ilie Bolojan

Ilie Bolojan s-a născut pe 17 martie 1969 în localitatea Birtin, comuna Vadu Crișului, județul Bihor.

A absolvit Liceul de Matematică-Fizică „Emanuil Gojdu” din Oradea în 1987 și a urmat studii de mecanică (1988-1993) și matematică (1990-1993) la Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, devenit Universitatea Tehnică din Timișoara. În perioada 1993-1994 a fost profesor la Școala Ajutătoare Tileagd.

Cariera politică a lui Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a fost, pe rând, consilier local, consilier judeţean, prefect, primar, preşedinte al Consiliului Judeţean, preşedinte al Senatului, președinte interimar al României, iar acum desemnat pentru funcția de premier.

În 1993, în plină epocă Iliescu, s-a înscris în PNL, partid de opoziţie. În 1996, bifează prima funcţie în administraţia publică: este ales consilier local în Aleşd, un orăşel în apropiere de Oradea.

La alegerile locale din 2004, Ilie Bolojan mai urcă o treaptă politică: este ales consilier judeţean în Bihor.

La acea vreme, Traian Băsescu, susţinut de Alianţa PNL-PD, reuşeşte să-l învingă la limită pe Adrian Năstase (PSD) şi devine preşedintele României. În fruntea Guvernului este numit Călin Popescu Tăriceanu, pe atunci liderul PNL. La rândul său, Tăriceanu numeşte prefecţii noii puteri. La Bihor, este instalat Ilie Bolojan.

După câteva luni în funcţie, numele Bolojan capătă rezonanţă naţională. Motivul: paşapoartele şi documentele auto au început să fie eliberate în doar două ore. „O adevărată revoluţie”, titra presa bihoreană la acel moment.

Performant la nivel local, Ilie Bolojan este adus la Bucureşti de premierul Tăriceanu şi numit în funcţia de Secretar General al Guvernului. Prima măsură: a scos televizoarele din birouri.

„Când am fost numit secretar general al Guvernului, ca să ştiu ce e hardughia aia, am intrat de la subsol, până la etaj. Am mers prin birouri şi ce m-a surprins a fost că aproape în fiecare birou mergea un televizor. Erau pe televiziunile de ştiri. M-am gândit: Cum se pot concentra oamenii ăştia dacă le merge televizorul tot timpul? Ai proiecte, ai legi… Cum să te concentrezi? Am luat toate televizoarele din birouri, mai puţin la biroul de presă (…)”, a povestit, peste ani, Bolojan.

De trei ori primar la el acasă

La alegerile locale din 2008, Ilie Bolojan s-a întors acasă, la Oradea, și a fost ales primar din primul tur. Deşi după primul an avea doar 15% în sondaje, Bolojan a reuşit să câştige al doilea mandat de primar cu un procent de 66%. Dincolo de performanţa administrativă, a contat şi sprijinul politic: în 2012, Bolojan a fost candidatul comun PNL-PSD, care formau la acea vreme USL, cu Crin Antonescu şi Victor Ponta în calitate de co-preşedinţi.

Ca primar, Ilie Bolojan a impus o reformă drastică a aparatului bugetar.

La alegerile locale din 2016, Ilie Bolojan a câştigat al treilea mandat de primar cu un procent de peste 70%, cea mai clară victorie politică din întreaga sa carieră.

Contracandidatul de la PSD a obţinut sub 10%. După 12 ani la primărie şi 550 de milioane de euro atraşi din fonduri europene, Bolojan a făcut următorul pas, a câştigat şefia Consiliului Judeţean Bihor.

Astfel, la alegerile locale din 2020, brandul Ilie Bolojan a adus majoritate pentru PNL şi la Consiliul Judeţean, şi la Consiliul Local Oradea, primăria fiind câştigată de liberalul Florin Birta, fost viceprimar în era Bolojan. În fruntea judeţului, Bolojan a aplicat reţeta de la primărie: a dat afară aproximativ 40% din angajaţi.

Preşedinte al PNL după ce Nicolae Ciucă a ratat finala prezidenţială

Ilie Bolojan a ajuns președinte interimar al PNL după demisia lui Nicolae Ciucă în noiembrie anul trecut. Acesta a plecat de la șefia PNL după înfrângerea suferită la alegerile prezidenţiale din 24 noiembrie.

În februarie 2024, Ilie Bolojan a preluat mandatul de președinte interimar al României ca urmare a demisiei lui Klaus Iohannis.

Ilie Bolojan şi-a reluat pe 26 mai mandatul de președinte al Senatului, după ce i-a predat mandatul de şef al statului lui Nicuşor Dan.