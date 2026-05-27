Cine este Marina Luca, câștigătoarea Chefi la cuțite sezonul 17. A preparat deserturi și pentru Lionel Messi. „Niciodată n-am ieșit în minus: luam de la mama bani, investeam în ingrediente și reușeam să scot acei bani investiți”

Marina Luca a obținut cel mai mare punctaj și a câștigat trofeul competiției, precum și marele premiu, în valoare de 30.000 de euro în cadrul finalei Chefi la cuțite sezonul 17 difuzate marți seară de Antena 1.

Marina Luca a fost cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner în acest sezon.

Potrivit Antena 1, Marina Luca are 29 de ani, este chef patiser, a absolvit prestigioasa Academie Ducasse, a lucrat în restaurante cu stele Michelin, iar în prezent a dezvoltat propriul proiect, denumit La Dame de Luca, unde prepară deserturi. În cei 10 ani de carieră, Marina Luca a preparat deserturi pentru nume celebre, precum Natalie Portman sau Messi.

„Îmi spune Marina Luca, sunt chef patiser, am experiența de mai mult de un deceniu și am un background cu Stele Michelin. La dame de Luca este continuitatea numelui meu. Am fost prima moldoveancă și femeie care a absolvit Academia Ducasse. Niciodată nu am vrut să fiu un pește mare într-un acvariu cu pești mici. Am preferat oceane. Ce-mi doresc e să construiesc un brand puternic la nivel internațional și să ajung să am patiseria mea în mai multe țări din lume și La dame de Luca să răsune așa cum răsună Cedric Grolet”, a declarat Marina Luca în emisiunea Chefi la cuțite.

Marina este născută în Republica Moldova și a trăit până la 14 ani în satul Horodiște și după 14 ani s-a mutat la Chișinău. Părinții ei au divorțat când Marina era foarte mică. Mama ei a fost profesoară de Limba și Literatura Română:

„A fost divorțul și nu s-a descurcat cu 2 copii cu un salariu de profesor și și-a luat viața în mâini și a avut grijă de noi. De la 14 ani am trăit singură. Fratele meu era mai mare decât mine, dar eu aveam grijă de el, îi găteam și lui îi plăcea dulce, și anume plăcinta de mere. Și de atunci mi-a venit ideea să încep cu deserturi și am început chiar să vând. Niciodată n-am ieșit în minus: luam de la mama bani, investeam în ingrediente și reușeam să scot acei bani investiți și să ies la nivel și în momentul ăla mi-am pus ca obiectiv să învăț în cea mai mare academie din lume”, a mărturisit Marina Luca.

În finala de marți searaă, Marina Luca i-a înfruntat pe Alexandru Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki, Vladimir Popa și Ștefan Turian.