Cine este Melat Kiros, prima reprezentantă a Generației Z aleasă în Congresul SUA

Melat Kiros a câștigat cursa electorală pentru a reprezenta primul district congresional din Colorado în Camera Reprezentanților, devenind astfel prima femeie din Generația Z care va face parte din legislativul Statelor Unite, relatează NPR.

Kiros, o avocată în vârstă de 29 de ani, imigrantă din Etiopia, a obținut marți seară o victorie categorică în acest district tradițional democrat, care include cea mai mare parte a orașului Denver.

Victoria vine la doar câteva luni după ce aceasta a învins-o fără drept de apel pe Diana DeGette, care ocupa funcția de 15 mandate consecutive, în alegerile primare democrate din stat. NPR notează că a fost o înfrângere răsunătoare pentru „establishment”-ul partidului, într-un context în care nemulțumirea alegătorilor față de liderii de la Washington D.C., și apelurile la schimbare politică s-au aflat în prim-plan.

Kiros este una dintre cel puțin șapte candidate și candidați care au câștigat marți mandate în Camera Reprezentanților și care au fost susținuți de organizația Democratic Socialists of America (Socialiștii Democrați ai Americii) sau de filialele sale locale. A fost o noapte istorică pentru această mișcare, care își va mări de peste trei ori numărul reprezentanților din Congres.

Platforma cu care a candidat Melat Kiros

Mulți dintre aceștia au promovat o platformă politică comună, axată pe susținerea unor măsuri menite să extindă plasa de siguranță socială pentru americanii care muncesc, prin politici precum asigurarea medicală universală prin programul „Medicare for All” și accesul universal la servicii de îngrijire a copiilor.

De asemenea, au pledat pentru schimbări mai controversate, precum desființarea Serviciului pentru Imigrație și Control Vamal (ICE) și încetarea ajutorului militar acordat de Statele Unite Israelului.

Criticile vehemente ale lui Kiros la adresa Israelului și a războiului din Gaza au devenit o sursă de controverse în timpul campaniei electorale, provocând reacții dure din partea lui Shimon Blau, candidatul independent din cursa electorală, care a acuzat-o că promovează un discurs antisemit. Kiros a respins aceste acuzații, afirmând că criticile sale vizează statul Israel, nu poporul evreu.

The Times of Israel o numește acum o candidată „anti-Israel” și amintește că ea a spus în discursul victoriei că unul dintre obiectivele ei este să pună capăt „genocidului din Gaza”.

Melat Kiros, FOTO: Michael Ciaglo / Getty images / Profimedia

Generația Z este aproape fără reprezentanți în Congresul SUA

Deși vârsta medie a membrilor Congresului a scăzut în ultimii ani, prezența unui reprezentant din Generația Z în Congres rămâne un lucru extrem de rar. În prezent, doar un singur membru în funcție al Congresului are sub 30 de ani: Maxwell Frost, un democrat din Florida care a devenit în 2022 primul bărbat din Generația Z ales în Camera Reprezentanților.

Kiros va ajunge pe Dealul Capitoliului într-un moment în care democrații continuă să se confrunte cu solicitările unei mari părți a propriului electorat privind o schimbare generațională la nivelul conducerii partidului.

Într-un interviu acordat NPR în luna februarie, Kiros a vorbit despre rolul vârstei în competiția electorală, susținând că multe dintre pozițiile sale politice sunt atractive în special pentru alegătorii tineri.

„Tinerii înțeleg că suntem în lupta vieții noastre”, a declarat ea. „Avem nevoie de lideri care să lupte pentru politici îndrăznețe, capabile să producă rezultate concrete, iar ei refuză să se mulțumească cu puțin, să aștepte să le vină rândul sau să ceară permisiunea cuiva”, a subliniat aceasta.