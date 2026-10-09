Cine este Navi Pillay, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2026

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că Navanethem „Navi” Pillay este laureata din 2006 a Premiului Nobel pentru Pace, după o lungă carieră în care s-a făcut remarcată în lupta pentru drepturile omului și pedepsirea crimelor de război. În vârstă de 85 de ani, ea este totodată unul dintre cei mai vârstnici câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace.

Născută în Africa de Sud, Navanethem „Navi” Pillay a studiat dreptul și, la scurt timp după aceea, a început să apere activiștii care se opuneau apartheidului. A crescut într-o familie de origine tamilă indiană, în Durban, Africa de Sud, unde și-a înființat propriul cabinet de avocatură în 1967.

În anii 1980, a studiat la Universitatea Harvard, unde a obținut în 1988 titlul de doctor în științe juridice (Doctor of Juridical Science).

Dr. Pillay a fost numită la Înalta Curte a Africii de Sud în 1995.

Patru ani mai târziu, a devenit judecătoare și președintă a Tribunalului Penal Internațional pentru Rwanda (ICTR), unde s-a remarcat prin contribuția sa la stabilirea principiului potrivit căruia violența sexuală și violul, precum și răspândirea propagandei, puteau constitui motive pentru punerea sub acuzare pentru crime împotriva umanității și genocid.

Navanethem „Navi” Pillay la ONU în 2025, FOTO: Fabrice Coffrini / AFP / Profimedia

Navi Pillay a fost judecătoare a CPI și Înaltă Comisară ONU pentru Drepturile Omului

Ulterior, a fost numită judecătoare la Curtea Penală Internațională (CPI). În perioada 2008–2014, a ocupat funcția de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR).

De asemenea, Navi Pillay a prezidat Comisia internațională independentă de anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat, în perioada 2021–2025, după ce în 2019 a devenit judecătoare ad hoc la Curtea Internațională de Justiție (CIJ), în cauza în care Myanmar este acuzat de genocid.

„Comitetul Nobel norvegian acordă o importanță deosebită rolului lui Navi Pillay de forță motrice în dezvoltarea unui sistem internațional bazat pe lege și ordine, subliniind totodată rigoarea sa juridică, integritatea personală și curajul remarcabil”, notează Comitetul Nobel norvegian în comunicatul în care a anunțat câștigătorul de anul acesta.

„Navi Pillay a tras la răspundere state și lideri naționali și a adus speranță victimelor violenței și conflictelor. În toate funcțiile pe care le-a ocupat, a subliniat responsabilitatea indivizilor și a statelor de a respecta principiul statului de drept”, subliniază Comitetul de la Oslo.

„Într-o perioadă marcată de provocări existențiale – inclusiv de mai multe războaie și conflicte decât a cunoscut lumea de multă vreme -, dreptul internațional nu mai este doar un complement al păcii și securității. Este o necesitate absolută”, mai afirmă acesta.

Navanethem „Navi” Pillay a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026 „pentru eforturile sale de promovare a păcii și a dreptului internațional”.