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Actualitate

Cine este Navi Pillay, câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2026

Sebastian Jucan
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Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că Navanethem „Navi” Pillay este laureata din 2006 a Premiului Nobel pentru Pace, după o lungă carieră în care s-a făcut remarcată în lupta pentru drepturile omului și pedepsirea crimelor de război. În vârstă de 85 de ani, ea este totodată unul dintre cei mai vârstnici câștigători ai Premiului Nobel pentru Pace.

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