Cine este Ovidiu Vanghele, jurnalistul interzis în direct de președintele Nicușor Dan la Cotroceni: Am dat ordin să nu mai fiți primit la Cotroceni

Jurnalistul interzis de președintele Nicușor Dan la Cotroceni are o experiență de 24 de ani în presă și este autorul mai multor investigații de impact în presa românească.

Potrivit unei biografii publicate pe pagina Ratiuforum, Ovidiu Vanghele și-a început cariera în 2002 lucrând pentru agenția de presă Mediafax, înainte de a se alătura echipei de știri Pro TV în 2012.

În 2013 a înființat Centrul pentru Investigații Media (CIM), ONG pe care îl conduce de atunci. Cele mai cunoscute investigații ale sale s-au concentrat pe abuzurile din instituțiile de sănătate mintală și pe fraudele monetare ale statului. A petrecut anul 2016 lucrând împreună cu Ana Poenariu (RISE Project) la serialul „Toți oamenii generalului”, o saga de investigație despre Gabriel Oprea. De asemenea, Ovidiu Vanghele a înființat și a condus echipa editorială a EurActiv România și a colaborat cu Factual (o inițiativă de verificare a faptelor Funky Citizens) și Ziare.com. Din 2017 coordonează proiectul „Să fie Lumină” împreună cu Vlad Stoicescu, cu care a realizat un podcast video săptămânal de actualitate românească.

Este printre autorii seriei de dezvăluiri despre abuzurile sexuale comise de fostul episcop BOR Corneliu Bârlădeanu (Onilă) asupra elevilor de la Seminarul Teologic Ioan Gură de Aur din Huși.

O altă serie de investigații realizată de Ovidiu Vanghele alături de jurnalista Bianca Albu a fost „Azilele groazei” urmată de „Toți știau”.

A predat jurnalism de investigație la Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării – Universitatea din București, iar de-a lungul timpului a primit mai multe premii la Premiile Superscrieri.

Ce l-a întrebat Ovidiu Vanghele

Jurnalistul tocmai îl întrebase pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”

Ce i-a răspuns președintele

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

Momentul poate fi urmărit chiar la finalul conferinței de presă.

Ovidiu Vanghele, de la momente de susținere la insulte la adresa lui Nicușor Dan

La o scurtă trecere în revistă a unor dintre postările publicate de jurnalistul Ovidiu Vanghele pe pagina sa de Facebook, acesta a devenit dintr-un susținător public al candidatului Nicușor Dan la alegerile prezidențiale un critic vehement al acestuia, folosind în unele momente, cuvinte sau apelative insultătoare în special din cauza declarațiilor pe teme legate de justiție ale președintelui.