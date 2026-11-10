Fără precedent. Președintele Nicușor Dan i-a spus în direct unui jurnalist că va fi interzis la Cotroceni de acum încolo: „Dumneavoastră nu veți mai veni la conferințele mele în acest mandat”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost declarat persona non grata la Cotroceni de către președintele Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut chiar de președinte la finalul conferinței de presă de marți seara de la Cotroceni, atunci când jurnalistul i-a adresat o întrebare.

Jurnalistul tocmai îl întrebase pe președinte cum comentează faptul că procurorul general Cristina Chiriac, numită în funcție de președintele Nicușor Dan, a votat „acum o lună, o lună și jumătate în secțiea de procurori a CSM din care face parte, împotriva propunerii ca această secție să sesizeze Inspecția Judiciară, care inspecție să cerceteze o ingerință comisă chiar de dânsa. Este acest lucru parte din reformarea justiției pe care o propuneați cetățenilor români acum un an și jumătate?”

Ce i-a răspuns președintele

„În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

Momentul poate fi urmărit chiar la finalul conferinței de presă.

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