Lansarea misiunii spațiale Shenzhou-24 programată pentru miercuri va fi un motiv de bucurie mândrie nu doar pentru China, cât și pentru Pakistan, scrie Reuters.

Zeeshan Ali este pilot și 40 de ani. El urmează să devină primul pakistanez care ajunge pe orbită și primul astronaut străin care se îmbarcă la bordul stației spațiale, în contextul în care China este într-o cursă spațială tot mai intensă cu Statele Unite ale Americii.

Pe lângă Ali, din echipaj mai fac parte comandantul Tang Hongbo și inginerul de zbor Wu Yi, amândoi chinezi.

Participarea pakistanezului este parte din cooperarea bilaterală din cadrul inițiativei Belt and Road a administrației de la Beijing.

Ali va lucra ca specialist în sarcină utilă și urmează să rămână la stație timp de 5 până la 10 zile, perioadă în care va face experimente.

Ce înseamna pentru Pakistan colaborarea cu China

Lansarea navei spațiale, care va folosi o rachetă Long March-2F, este programată pentru ora locală 8:18 de la Centrul de Lansare a Sateliților Jiuquan din nord-vestul Chinei.

Pentru a se pregăti pentru zbor, Ali s-a antrenat timp de șapte luni la Beijing, timp în care a urmat cursuri intensive de limba chineză, învățând cântece chinezești și citind poezie chineză.

„Nu zbor pentru mine. Port numele Pakistanului pe umăr”, a declarat Ali reporterilor.

Cooperarea spațială dintre China și Pakistan datează de la începutul anilor 1990. China a lansat sateliți pakistanezi, iar un rover construit în Pakistan urmează să zboare într-o misiune lunară chineză în 2028.

Deși Ali va sta mult mai puțin decât un astronaut chinez la bordul stației spațiale Tiangong, misiunea este importantă pentru Pakistan.

„Aduce prestigiu, cunoștințe științifice și tehnologice importante și un nivel mai profund de colaborare și bunăvoință diplomatică cu China”, a declarat Blaine Curcio, fondatorul Orbital Gateway Consulting, o firmă specializată în industria spațială cu sediul în Hong Kong.

Semnalul transmis de China prin misiune

Misiunea subliniază viziunea Beijingului de a-și promova stația spațială Tiangong ca un centru al cooperării spațiale internaționale, în contextul în care Stația Spațială Internațională (ISS), condusă de NASA, se confruntă cu posibilitatea retragerii din funcțiune până în 2030.

„Prin prezența unui astronaut internațional, China arată clar că este deschisă colaborării”, a spus Curcio.

Stația construită de China, numită Tiangong sau „Palatul Celest” în chineză, este pe deplin operațională de la sfârșitul anului 2022. Aceasta poate găzdui până la șase astronauți în timpul schimburilor de echipaj, când un echipaj de trei persoane care sosește se suprapune cu cel care pleacă.

De data aceasta, schimbul de echipaj va fi diferit.

Comandantul misiunii „Shenzhou-23”, Zhu Yangzhu, va rămâne la bord pentru a sprijini studiul efectuat de Beijing privind modul în care corpul uman se adaptează în spațiu, un pas crucial către o misiune cu echipaj planificată către Lună și o potențială călătorie către Marte. Restul echipajului misiunii „Shenzhou-23” va părăsi stația Tiangong alături de Ali.

Zhu, care va rămâne un an, va deține recordul pentru cea mai lungă ședere individuală pe orbită a unui astronaut chinez până la momentul plecării sale, deși acesta va fi inferior recordului de 14 luni și jumătate stabilit de un cosmonaut rus în 1995.

Întrecere între SUA și China

Obiectivul Chinei de a asigura prezența umană pe Lună până în 2030 rămâne neschimbat în urma amânării misiunii lunare Chang’e-7, care a fost amânată anul acesta după ce nu s-au îndeplinit condițiile de lansare din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

Ținta Beijingului se compară cu cea a Washingtonului, care vizează întoarcerea oamenilor pe Lună până în 2028, pe fondul unei curse intense pentru construirea unei baze lunare, un punct de plecare către o eventuală explorare umană a planetei Marte. China intenționează să înființeze o bază de cercetare pe Lună până în 2035, împreună cu Rusia.

Washingtonul a avertizat că Beijingul ar putea încerca să domine accesul la zonele lunare bogate în resurse. Beijingul a respins acuzațiile, afirmând că susține folosirea pașnică a spațiului cosmic.