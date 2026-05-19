Cine e pilotul român al avionului F-16 care a doborât o dronă în Estonia. Reacția ministrului Apărării

„În complicata luptă mondială contra dronelor, un pilot militar român este astăzi cel care a reușit”, a reacționat ministrul Apărării, Radu Miruță, după ce un avion F-16 românesc aflat în misiune de poliție aeriană în Țările Baltice a doborât o dronă deasupra Estoniei.

„Aflat în misiune de poliție aeriană în Lituania, din partea României, la bordul unui avion de vânătoare F16 românesc, căpitanul comandor Pavelescu Costel-Alexandru a reușit să încadreze, să angajeze și să pună la pământ o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei”, a spus marți ministrul Miruță.

El spune că l-a cunoscut pe comandorul Pavelescu la baza aeriană 86 de la Fetești si că i-a „remarcat de atunci determinarea ca profesional să demonstreze că de la bordul unui F16 va reuși să doboare o astfel de țintă. Astăzi a demonstrat-o”.

„Trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții”

Miruță mai spune că reușita comandorului român „este extrem de apreciată la nivelul aliaților” și că a propus acordarea emblemei de emisar pentru pace, clasa întâi, pentru pilotul avionului de vânătoare.

„Pentru ca dintr-un avion F16 să fie tras într-o dronă, trebuie îndeplinite simultan o serie de condiții. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în Estonia. Da, România poate”.

Și ministra de Externe, Oana Țoiu, a reacționat marți după-amiază după evenimentul din zona baltică.

„Am avut un schimb de mesaje cu ministrul de Externe. Ministrul apărării l-a sunat pe Radu Miruță să-i mulțumească pentru contribuția României. Este un exemplu al performanței piloților noștri. În acest caz, un pilot român de F-16. Este un exemplu clar privind capacitatea noastră de a asigura securitate colectivă”, a spus Țoiu într-o conferință de presă.